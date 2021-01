Megtalálták Magyarország legsokoldalúbb informatikusát

A hét héten át tartó próbatétel 21+1 kategóriában mérte fel a résztvevők IT technológiákban megszerzett tudását, a feladatsorok megoldásait pedig a szakmai hitelesítő partnerek biztosították. A tavalyi kiírás győzteseit péntek este hirdették ki egy online díjátadón: a Magyarország legsokoldalúbb informatikusa címet Szalkai Balázs érdemelte ki, aki elmondása szerint rengeteg új dolgot tanult meg a verseny alatt.

A kategóriák az informatika számos területét lefedték a programozástól az üzemeltetésen át a cloud alapú biztonsági technológiákig. Az Akadálymentes weboldalak kategóriában pedig egy valódi értékteremtő projektben vehettek részt az érdeklődők, ugyanis egy autista, diszlexiás, látássérült és siket gyerekekkel foglalkozó napközi e-learning rendszerének kialakítása során felvetődő kérdéseket vizsgálták meg a verseny során.

Azok a szakemberek, akik a versenyben nem indultak, viszont szívesen megismernék a tavalyi feladatsorokat, tanulnának vagy egyszerűen csak tesztelnék tudásukat, május 31-ig ingyen hozzáférnek a kérdésekhez, megoldásokhoz.

Valódi szakmai elismerés a díjazottaknak

Az Országos IT Megmérettetés hazánk legnagyobb online IT versenye, ahol az informatikusok hét héten át játszanak. A külön erre kifejlesztett felületen mindig látják az előző fordulós eredményüket, így menet közben is képet kapnak arról, hogy lehet-e esélyük egy-egy kategóriagyőzelemre.

A feladatsorokat a független szakmai hitelesítők, azaz a verseny informatikai partnerei adják, ugyanakkor ha valaki nem ért egyet az adott szakmai véleménnyel, egyeztetésre visszaküldheti azt, a verseny alatt tehát folyamatos az interakció is.

A feladatok egyébként minden kategóriában egyre nehezebbé váltak, az utolsó három kör szinte már csak senior tudással volt teljesíthető, pláne időnyomás alatt.

A péntek esti díjátadón minden kategóriában győztest hirdettek, valamint kihirdették Magyarország legsokoldalúbb informatikusát is. Ennek a díjnak feltétele volt, hogy a nyertes legalább egy kategóriában a legjobbnak bizonyuljon, és összesítésben a legtöbb pontot szerezze. Az értékes főnyereményt, egy prémium kialakítású, ultrakönnyű és hajszálvékony, ugyanakkor bivalyerős notebookot, a legújabb Matebook 13-at a Huawei Technologies Hungary Kft. ajánlotta fel a szervezőnek.

A kategóriák győztesei és a TOP 20-ba kerülők is valódi szakmai elismerésként élik meg az eredményüket, hiszen az értékes nyeremények mellett fontos visszajelzést kapnak, hogy mennyire vannak tisztában a technológiai újdonságokkal, ráadásul a hitelesítő partnerek aktuális ajánlataikkal, nyitott pozícióikkal meg is kereshetik őket, amennyiben ehhez külön hozzájárulnak.

Az összetett győztesnek függőséget okoz a verseny

2020-ban Szalkai Balázs, az Interactive Brokers C++ fejlesztője érdemelte ki a Magyarország legsokoldalúbb informatikus címet. Ő tavaly indult először a versenyen, amit annyira élvezett, hogy idén minden kategóriában beadta a nevezését.

„A tavalyi versenyen felbuzdulva az elmúlt egy évben megcsináltam sok hasznos és érdekes online kurzust a webfejlesztéssel kapcsolatban, mert annak kapcsán úgy éreztem, mára kissé elavult a tudásom. Tudtam, hogy csak akkor nyerhetek, ha komolyabban veszem a versenyt, végigcsinálom az összes kategóriát, kivéve, ha valamelyik rémesen esélytelennek tűnik. Ilyenből szerencsére csak egy-kettő volt. A feladatsorok megoldásánál igyekeztem elsősorban a minőségre, azaz a helyességre törekedni és nem a gyorsaságra, így gyakorlatilag kihasználtam a teljes időkeretet” – nyilatkozott a győztes.

A legnagyobb élmény számára az volt, hogy sok új dolgot tanult.

„Az Adattárház-elemző kategóriában nagyon érdekes volt, hogy az Oracle adatbázis-kezelő szoftverével machine learninget is lehet csinálni, amire én még sosem használtam SQL-alapú relációs adatbázist, pedig elég természetesen adja magát. A Térinformatika is nagyon tetszett, szeretem a térképeket és általában a vizuális dolgokat. A Nyelvfüggetlen programozás pedig kellemes emlékeket idézett, nosztalgikusan gondoltam vissza arra, hogy korábban az informatikai diákolimpián mennyi hasonló algoritmus-feladatot oldottam meg. Azóta viszont sokat változott a világ” – értékelt Szalkai Balázs, aki ha ideje engedi, szinte biztos, hogy jövőre is nevezni fog, hiszen már-már függőséget okoz nála a verseny.