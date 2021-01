Mutatjuk, hogyan tűnhet okosabbnak az otthoni videóértekezleteken

Stílus, szín, de még akár a polc mérete alapján is rendelhető könyvösszeállítás egy cégtől annak érdekében, hogy lenyűgözhessük beszélgetőtársainkat.

A koronavírus-járvány elhozta, hogy akarva-akaratlan, számtalan ember otthonába nyerhető belátás az otthoni munkavégzésnél gyakori videóbeszélgetések és -konferenciák során. Sokuknál zsúfolt könyvespolcok adják a hátteret. Egy vállalkozás, melynek eredetileg nem ez volt a fő profilja, ebből kiindulva a vírusjárványra reagálva kitalálta, hogy könyvválogatásokat árul pusztán azért, hogy a vásárlói okosabbnak tűnjenek a hátteret betöltő színes könyvekkel – írja az Origo.

Amikor 2020-ban a koronavírus-járvány világméretűvé válva, rengeteg mindent megváltoztatott a gazdaságban és az üzleti életben, a Books by Foot-nek alkalmazkodnia kellett az új körülményekhez, különösen az otthon végzett munkákra fókuszálva. A cég alapvetően azzal foglalkozik, hogy összeválogat bizonyos tematikájú használt könyveket a megrendelők igényei alapján, amit aztán egy végső „színpadi„ ellenőrzés után elszállítanak a megrendelő lakóhelyére vagy irodájába, ahol végül könyvespolcra kerülnek, ezzel megmentve őket a megsemmisítéstől.

A cég a vírusjárvány fordulatában jött rá arra, hogy a könyveik ügyesen összeválogatva remek dekorációt képeznek a videóbeszélgetések hátteréhez.

Ez esetben még csak nem is muszáj elolvasni a könyveket, elegendő, ha a polcokon várják sorsuk jobbra fordulását, de ezzel a háttérrel egyesek akár magabiztosabbnak is érezhetik magukat.

Ezért aztán nem csak téma szerint lehet könyveket rendelni tőlük, hanem stílus alapján is, mint például szín szerint, régi vagy modern külső szerint, vagy válogatva a gyerekeknek illetve a felnőtteknek szóló kiadványok között. Sőt, lehetőség van a kitöltendő könyvespolc mérete szerint is.

Az Egyesült Államok keleti partján elhelyezkedő Maryland állam székhelyén, Annapolisban működő Wonder Book könyvkereskedő által üzemeltetett Books by the Foot webshop a washingtoni könyvespolcok megújítójává vált ezzel az ötlettel.

A kereskedés 1980-ban nyílt meg három helyszínen, majd az internet hajnalán a világhálón is megjelent. Chuck Roberts, ami magát a könyvek szerelmesének vallja, azt állítja, hogy soha nem akarja megsemmisíteni a könyveket. Szolgálatukat inkább úgy írja le, hogy ”citromból limonádét„ készítenek, ahol a citromot ez esetben a használt könyvek jelentik, melyek már nem vonzóak az olvasók vagy a gyűjtők számára.

