Napi öt, kisebbségeket érintő kibertámadást jelentenek be

Az új osztrák kormány tervei szerint az online bűncselekményekre – például a rosszindulatú rágalmazásra – bevezetik majd a rendőrség nyomozási kötelezettségét. Szükségesnek tartják a Facebook és a Google cégekkel való szorosabb együttműködést, már csak azért is, mert a gyűlölködő és megfélemlítő kommentárok 88 százaléka az előbbi felületein jelenik meg.

A kérdésre, hogy mit tehet a kormány, a igazságügy-miniszter kifejtette, hogy a gyűlölködők azt hiszik, hogy névtelenül bárkit pocskondiázhatnak vagy megfélemlíthetnek. Pedig a gyűlöletre való felbujtás akár két év börtönnel is végződhet, akár online, akár offline módon követik azt el.

A Gegen Hass im Netz, a kormány hivatalos tanácsadó központja is egyre több bejelentést kap. A napi öt bejelentett kiber-támadás azért lehet sok, mert ez nyilván az összes esetnek csak töredéke. Az online gyűlölet miatt tavaly 1960 ember tett panaszt és 3200 fő kért tanácsot. Az üzenetek közül 299 rasszista vagy antiszemita szlogen volt írja – hírösszefoglalójában a V4 Agency.

A bejelentett kiber-támadások aránya Ausztriában egy év alatt 61 százalékkal megnőtt – állította az új kormány Zöld párti igazságügy-minisztere, Alma Zadic. Ő maga is érintett és – feltehetően bosnyák származása miatt – állandó rasszista támadások célpontja lett és a rendőrség védelme alatt áll.