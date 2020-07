Nincs magyar oldal a terrorista honlapok között

Nem találtak magyarokhoz köthető, terrorizmussal kapcsolatos, illetve terroristákhoz köthető honlapot a világhálón. Az Europol által összehangolt július eleji akcióban dzsihádista és szélsőjobboldali, illetve -baloldali ideológiát terjesztő szervezetekre hivatkozó terrorista tartalmakat tártak fel 17 ország társhatóságai.

A július 2-i akcióban 1906 terrortámadás elkövetését ösztönző vagy segítő weboldalt és azoknak felületet biztosító 180 internetes szolgáltatót azonosítottak 17 ország, köztük Magyarország illetékes hatóságai.

Mint azt megtudták, ezúttal is rendszeres időközönként visszatérő nemzetközi akcióról volt szó. Az Európai Unió rendőri szervezete, az Europol fogja össze az EU terrorellenes fellépését, így a nemzetközi és nemzeti terrorizmussal kapcsolatos információk gyűjtését, rendszerezését is.

Július 2-án már a 18. összehangolt akciót hajtotta végre az Europol Európai Terrorizmus Elleni Központjának (ECTC) és 17 országból (13 EU-tagállam és 4 EU-n kívüli ország: Albánia, Ausztrália, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Észak-Macedónia, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság) terrorizmusra szakosodott egységeinek bevonásával.

Hazánkat a Terrorelhárítási Központ (TEK) szakemberei képviselik az akcióegységben, azonban azt tudni kell, hogy rajtuk kívül a polgári és a katonai titkosszolgálatok feladata is a terrorizmus elleni információgyűjtés, elemzés, fellépés, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) és a Terrorelhárítási Információs Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) munkája során is felmerülhetnek terrorizmussal kapcsolatos adatok.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztálya, valamint a Nemzeti Kíbervédelmi Intézet (NKI) internetet ellenőrző tevékenysége nyomán is felbukkanhat – fel is bukkannak – terrorizmust népszerűsítő, oktató honlapok.

A TEK-en kívül feltárt, terrorizmussal kapcsolatos információk szintén a TEK-hez kerülnek, és a nemzetközi együttműködés keretében az EU-t veszélyeztető információk végül az Europol Európai Terrorizmus Elleni Központjába jutnak el.

A július 2-i akcióban leleplezett honlapokon egyebek mellett robbanószerek házi elkészítésének kézikönyveit, korábbi terroristák által elkövetett támadások útmutatóit fedezték fel a szakemberek. A leírások némelyike arról is iránymutatást adott, miként lehet az online térben névtelennek maradni, hogyan lehet elkerülni vagy hatástalanítani a hatóságok keresőmotorjait terrorista támadások előkészítésének idején. A felfedezett dzsihádista, szélsőjobboldali, illetve -baloldali ideológiát terjesztő szervezetekre hivatkozó terrorista tartalmaknak felületet biztosító szolgáltatók ellen eljárást indítottak a szerződési feltételek megsértése miatt.

A magyarok által feltárt terrorista tartalmú honlapok hazai kapcsolódási lehetőségeit is vizsgálták, illetve azt, hogy az ellenséges honlapok külhoni magyarokhoz kapcsolódnak-e, illetve mennyiben veszélyeztetik Magyarország nemzetbiztonságát. Egyetlen most feltárt terrorista tartalmú honlap sem kapcsolódik magyarokhoz, még áttételesen sem, a tartalmuk azonban veszélyeztette az Európai Unió, így Magyarország biztonságát is, ezért az Europol megtette a szükséges lépéseket a honlapok lekapcsolására.

