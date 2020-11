Ötből négyen megadják a személyes adataikat online árengedményekért

Miközben európai lakói a még mindig tomboló koronavírus-világjárvány okozta elbocsátások miatt szorosabbra húzzák a nadrágszíjukat, s a távolságtartási előírások eredményeképp kevesebb időt töltenek a fizikai üzletekben, egy kutatás feltárta, hogy

a vásárlók hajlandók nagyobb kockázatot is vállalni a személyes adataikkal kapcsolatban, csak hogy idén karácsonykor pénzt spórolhassanak.

A Kaspersky új megállapításaiból kiderül, hogy a vásárlók 84%-a hajlandó megadni a személyes adatait, például az e-mail címét és a telefonszámát a kereskedőknek, hogy nagy árengedményekre tehessenek szert az ünnepi vásárlásaik során.

Rengetegen készek kockázatot vállalni egy jó vétel érdekében. A felmérésben részt vevők mindössze egynegyede (25%-a) tud arról, hogy a karácsonyi vásárlások és a nagy akciók időszakában gyakoribbak az átverések, és ők nem is hajlandók kockázatot vállalni egy nagy árengedmény reményében.

Az is kiderült, hogy a fogyasztóknak csak egy kis hányada van tisztában azzal, milyen problémákkal járhat, ha nem elég óvatosak az online vásárlásokkor – főleg azt tekintetbe véve, hogy az ünnepi időszak igencsak hírhedt az adathalász átverésekről.

A válaszadók mindössze egyharmada (33%-a) mondta például azt, hogy nem hajlandóak illegálisnak kinéző weboldalon vásárolni, és még ennél is kevesebben (29%) gondolják úgy, hogy tisztában vannak az ismeretlen márkák által ajánlott, később esetleg átverésnek bizonyuló hatalmas árengedmények jelentette potenciális biztonsági kockázatokkal.

„Az online vásárlás nagyon csábító, és igen jó módszer arra, hogy könnyen megszabaduljunk a nehezen megkeresett pénzünktől. Remek akciókat és kedvezményeket kínáló e-mailek landolnak a postafiókunkban, és mindössze néhány kattintás után az áruk már úton is vannak az otthonunk felé anélkül, hogy egyáltalán fel kellene állnunk a kanapéról.

Ez azonban még a legjobb esetben is kockázatos vállalkozás lehet. Miközben a különféle márkák már hetekkel az online kereskedők számára az egyik legforgalmasabbnak jósolt Fekete Péntek és ünnepi vásárlási időszak előtt szezonális akciókat hirdetnek meg, a csalók a szokásosnál is erősebben készülnek a mit sem sejtő fogyasztók kihasználására. Tekintve, hogy milyen évünk volt, bármilyen akció vagy komolyabb árengedmény rendkívül csábító lehet, hiszen sokan szeretnék a lehető legtöbbet kihozni az ünnepekből.

Azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy legyenek körültekintőek, és figyeljenek nagyon oda arra, hogy milyen adatokat adnak meg egy jó vétel reményében. Gondolják végig, hogy tényleg szükséges-e minden vásárlásnál megadni a személyes adataikat, és ha úgy látják, hogy nem, akkor biztosak lehetnek benne, hogy ez csak egy trükk a személyes adataik kicsalására. Ha a vásárlás előtt meggyőződnek az adott ajánlat hitelességéről, a fogyasztók nagyban csökkenthetik az esetleges csapdák kockázatát, és gond nélkül élvezhetik a karácsonyt” – fejtette ki David Emm, a Kaspersky vezető biztonsági kutatója.

Az akcióvadászok jól teszik, ha az online vásárlások során óvakodnak a fekete pénteki és az ünnepi átverésektől. Ha egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg az is.

Vásároljunk magabiztosan online idén karácsonykor az átverések elkerülésére vonatkozó Kaspersky-tanácsok betartásával:

• Csak legális online áruházakban vásároljon. Mindig biztonságosabb, ha egy linkre kattintás helyett inkább maga gépeli be a címet vagy kiválasztja azt a könyvjelzői közül. A böngésző címsávjában ellenőrizze továbbá azt is, hogy az Ön által felkeresni kívánt weboldal hiteles és biztonságos-e.

• A vásárlásokat biztonságos fizetési módozatokat használva végezze. Az árukat hitelkártyával vagy megbízható pénzügyi szolgáltatásokon keresztül fizesse ki, hogy a tranzakciók védelmet élvezzenek.

• Ellenőrizze a kedvezményeket. Ha e-mailben vagy SMS-ben kap árengedményt, ellenőrizze, hogy legitim-e a küldő vagy a webes hivatkozás, mielőtt rákattintana.

• Mindig tartsa naprakészen a készülék szoftverét és a rajta futó alkalmazásokat, és védje készülékeit egy jó hírnevű internetes biztonsági termékkel. A viselkedésalapú adathalászat-blokkoló technológiákkal rendelkező kiberbiztonsági megoldások – mint például a Kaspersky Total Security – értesítést küldenek Önnek, ha egy adathalász weboldalt kíván meglátogatni.

• Gondoskodjon a jelszavai kezeléséről. A jelszókezelők használatával több kereskedőnél is biztonságosan vásárolhat, ugyanis a jelszókezelő úgy tárolja biztonságosan a hitelesítési adatait, hogy azok minden online fiókjánál egyediek legyenek.