Snapchaten terítették a maszkot – meg vele a drogot

Vagy fordítva? A négytagú banda tagjai kábítószert árultak az üzenetküldő appon keresztül, s mintegy árukapcsolásként ingyen maszkot és kézfertőtlenítőt adtak mellé.

Trükkösen oldották meg még az áru házhozszállítását is.

A három 27 és 28 év közötti férfiból és egy 40 éves nőből álló banda

gyorsan váltott az online értékesítésre a karantén alatt, sőt, a járványügyi helyzetre való tekintettel még arra is figyeltek, hogy ingyenes maszkot és kézfertőtlenítőt adjanak a náluk vásárló ügyfeleknek.

Az esetről a Franceinfo hírportál híre alapján számol hírösszefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Alsace : ils vendaient de la drogue via Snapchat et offraient des kits ‘masque et gel hydroalcoolique’ á leurs clientshttps://t.co/70JlIXyLpH pic.twitter.com/gK1LkOiXoG — franceinfo (@franceinfo) May 11, 2020

Április óta üzleteltek az interneten, s többek között hasis, kokain és ecstasy házhoz szállítását hirdették.

A sofőr és kísérője igen nagy távolságokat tettek meg autóval, két nap alatt akár 500 km-es körzetet is bejártak, Bas-Rhin, Haut-Rhin és a szomszédos Moselle megye települései között. A kijárási tilalmat úgy sikerült kijátszaniuk, hogy azt írták be a kötelezően kitöltendő lakhelyelhagyási nyilatkozatra, hogy különböző készítményeket kell beszerezniük a környező gyógyszertárakból, de hihetetlen módon megúszták anélkül, hogy egyszer is ellenőrizték volna őket a hatóságok.

Végül aztán mégis lebuktak, lefoglalták a náluk talált 35 ezer eurónyi készpénzt, előzetes letartóztatásba helyezték őket kábítószer kereskedelem miatt és ügyészi vizsgálat indult ellenük.

