Szexrobotokat ajánl nyugdíjasoknak egy szakértő

Dr. Nancy Jecker, a Washingtoni Egyetem tudósa dolgozatában az álszemérem ellen, s az idősek, a fogyatékkal élők érdekében érvel.

Az időseket és a fogyatékkal élőket is be kellene vonnia a szexrobotok gyártóinak a fejlesztésekbe, és számolniuk kell az igényeikkel a forgalomba hozatal során – írja többek között a Journal of Medical Ethics szerzője. Dr. Jecker szerint ugyanis a szexrobotok támogatják a lelki egészségüket, és segítenek ellensúlyozni a leegyszerűsített társadalmi berögződéseket.

Azt írja dolgozatában, hogy az öregedés fiziológiai változásai, a gyarapodó bántalmak, köztük például a szív- és érrendszeri megbetegedések és az ízületi gyulladás, megzavarhatják ugyan a szexualitást, de nem szüntetik meg az idősebbek érzéseit és vágyait.

Idézi azt a korábbi amerikai tanulmányt, amelyik kimutatta, hogy a 65-74 évesek több mint fele (53%) szexuálisan aktív, csakúgy, mint a 75-85 évesek több mint negyede (26%).

Az egészségügyi szakemberek azonban elhanyagolják, és a társadalom pedig gyakorta kineveti és megbélyegzi őket.

Jecker rámutat, hogy figyelembe véve az időskori szexualitással kapcsolatos általános beállítódást, cseppet sem meglepő, hogy a szexrobotokat nem idős, vagy fogyatékossággal élő embereknek ajánlják, hanem a fiatal, munkaképes, férfi megrendelőknek.

Holott a szexrobotok segítségével a magányos, partner nélküli idősek szexuális szempontból továbbra is megőrizhetnék egészségüket, a privát életből fakadó örömöket az életükben.

Példaként a fejlett társadalmakban, így például Japánban egyre elfogadottabb kiszolgáló robotokat említi, amelyek az időseket olyan más alapvető funkciók ellátásban segítik, mint az étkezés, az öltözködés és a fürdés.

A szexrobot-ipar kritikusai azt állítják, hogy az efféle robotok csupán az idealizált női szépséget és a nők tárgyiasítását segítik elő és a problémák megoldása helyett azok gyarapodását hozzák. Jecker szerint az idős embereknek éppenséggel a szexbotok is segíthetik és fenntarthatják az egészségüket, „létfontosságú mentőövet adhatnak” számukra az intimitáshoz, és segíthetnek eloszlatni a magányt és az elszigeteltséget, amely sokakat sújt.

