Terjed a meztelenre „vetkőztető”, botrányos program

A Sensity biztonsági cég a közelmúltban felfedezte a Telegram csevegőalkalmazás mélyhamisító hálózatát.

A machinálók körében népszerűek a politikusok, közülük leggyakrabban Donald Trump, Joe Biden, Arnold Schwarzenegger, Vlagyimir Putyin képét hamisították, valamint a színésznők, körükben Scarlett Johansson, Gal Gadot, Irene és Natalie Portman arcát, testét alakították át.

Július óta mintegy 104 ezer nő képét, videóját hamisították meg, s az elmúlt három hónapban a hamisítványok „termelése” közel 200 százalékkal nőtt.

Arra lehetne számítani, hogy a szoftverrel leginkább hírességek képeit dolgozzák fel, de úgy tűnik, legtöbben arra használják, hogy „meztelen” fényképeket készítsenek az általuk személyesen ismert nőkről.

Telegram Still Hasn’t Removed a deepfake bot that has been generating explicit, non-consensual images https://t.co/ad6kmFKdtR via @wired

— Nikos Sarris (@nikossarris) November 25, 2020