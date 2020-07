Új tabletet mutatott be a Huawei

A habkönnyű MatePad erős akksival és négy hangszóróval érkezik.

A MatePad mindössze 450 grammos, 7,9 mm vastag kávájú tablet, 10.4 hüvelykes FullView kijelzővel és szemvédelmi funkciókkal. A MatePadet a vállalat Kirin 810 chipkészlete hajtja, amely a neurális feldolgozóegységnek (NPU) köszönhetően számos intelligens funkciót biztosít, míg a 7250mAh-s akkumulátor a tablet hosszú üzemidejéről gondoskodik.

A 2K FullView kijelző támogatja az akár 2000×1200-as felbontást is. A képek részletességét a Huawei ClariVu kijelző technológiája javítja tovább, mely algoritmusok használatával optimalizálja a sötét képek és videók képminőségét, színeit és élességét. A kijelző a TÜV Rheinland Alacsony Kék Fény tanúsítványával is rendelkezik, így a szemek akár tartós használat után is csupán minimálisan fáradnak el.

A Harman Kardon biztosította hangrendszer még a legbonyolultabb hangokat is magas tisztasággal adja vissza. A Histen 6.0 technológiának köszönhetően a MatePad akár 3D sztereó hanghatásokra is képes: a négy nagy amplitúdójú hangszóróval a készülék hangzása jobb, mint valaha.

A készüléket a 7nm-es technológiával készített, erős és hatékony AI-chipkészlet, a Kirin 810 hajtja. A chipkészletben 2.27GHz-es, nyolcmagos CPU kapott helyet, amely két A76 magból és hat A55 magból áll. A mesterséges intelligencia vezérli a Kirin 810 Da Vinci neurális feldolgozóegységét (NPU) és a CPU-t is, így a processzor dinamikusan válaszol a különböző felhasználói igényekre. A GPU Turbo 3.0 technológiának köszönhetően a készülék kiváló grafikai élményt nyújt nemcsak a mindennapi feladatok, hanem a megterhelőbb alkalmazások, például játékok esetében is.

A MatePad 38 990 forint értékű ajándék M-Pencil tollal augusztus 13-ig 119 990 forintos áron rendelhető elő.

