Újrastartolt a Design Terminal visegrádi régiós programja

Már a kiválasztási folyamat során is értékes ismeretekkel és kapcsolatokkal vértezett fel 20 startupot az újragondolt V4 Startup Force.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyért a saját szülőfalujában sem rajonganak

A héten indult a V4 Startup Force Program, melyet a Design Terminal a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, valamint lengyel, cseh és szlovák partnereivel szervez. A régió első ösztöndíjprogramjaként 2018-ban indított vállalkozásfejlesztési projekt ebben a szemeszterben új lendületet vett.

A végső válogatásba a négy ország legjobb csapatai kerültek be, akik már meg is kezdték online vállalkozásfejlesztési turnéjukat.

94 jelentkezőből a szervezők először minden ország 5 legjobb vállalkozása mellett tették le voksukat,

majd a 20 kiszemelt startup számára rendhagyó módon újabb rosta következett: a V4 SUF Bootcamp, vagyis a felkészítő tábor. A cél itt nemcsak az volt, hogy megtalálják a 4 legkiválóbbat, akikkel elindul a program, hanem az is, hogy már a többi 16 vállalkozás is profitáljon a Bootcampből.

Az öt nap alatt workshopok és networking események várták a startupokat, sőt nagyvállalatokkal, valamint kis- és középvállalkozásokkal üzleti találkozókon is részt vehettek. Két pitch-en, vagyis prezentációs eseményen is megmutathatták magukat. A Shark Tank során befektetők, a tábort záró Demo Day során pedig szakértő mentorok előtt bizonyíthattak. Hogy mennyire volt hatásos ez a pár nap, azt az is jól mutatja, hogy

végül több csapattal is további egyeztetéseket kezdeményeztek befektetők.

A Bootcamp-en Klára Horton, a cseh startupokat tudással, kapcsolatokkal, eseményekkel segítő CzechCrunch Shine alapítója tartott nyitó előadást. Tőle arról hallhattak a startupok, milyen vezetői képességekkel lehet jól irányítani egy vállalkozást. Most először szervezett a Design Terminal Alumni Közösségépítő Eseményt, melyhez a DT különböző programjaiból összesen 70 startup csatlakozott online.

A V4 SUF végül az algoritmus segítségével projektcsapatokat formáló lengyel dodo work, az adótanácsadókat, bérszámfejtőket és könyvelőket vállalatokkal összekötő magyar KNET / Bookkeepie, az elektromos autók töltési rendszerét Airbnb stílusban megújító szlovák AgeVolt és a vállalati adatokat felhőplatformmal központosító cseh Boost.space részvételével indul.

A program egyik legfőbb célja most is az, hogy a régiós terjeszkedésben segítse a visegrádi országok startupjait: üzleti találkozókon, országspecifikus workshopokon vehetnek részt a három hét alatt. Sőt, ettől az évtől már nemcsak nagyvállalatok, de kis- és középvállalkozások is bekapcsolódnak a programba, ami még több potenciális együttműködési lehetőséget jelent a résztvevőknek.

A csapatok ebben a szemeszterben is virtuálisan járják be a visegrádi régiót. Magyarországon kezdenek, majd Lengyelország és Csehország lesz a házigazda, végül pedig június 2-án Szlovákiában ér véget a V4 Startup Force. A Design Terminal partnerei idén is a cseh DEX-IC, a lengyel ReaktorX Warsaw és a szlovák CAMPUS.