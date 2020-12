Ütős felületet kapnak a Samsung mobilok

A One UI 3 felhasználói felület a legújabb frissítéssel lesz elérhető egyes Galaxy eszközökön.

A felület izgalmas, új megjelenést, továbbfejlesztett funkciókat és széleskörű testreszabhatóságot kínál a felhasználóknak. A frissítés az Android 11 operációs rendszerrel együtt válik elérhetővé.

A korai hozzáférést biztosító programot követően

a One UI 3 Magyarországon december közepétől elérhetővé válik

a Galaxy S20 sorozat készülékein (Galaxy S20, S20+ és S20 Ultra), ezt követően további Galaxy eszközökre is megérkezik, köztük a Galaxy Note20, a Z Fold2, a Z Flip, a Fold és az S10 szériára.

A frissítés várhatóan 2021 első felében elérhető lesz a Galaxy A sorozat készülékein is.

Frissített megjelenés és továbbfejlesztett látványvilág

A One UI 3 megjelenése letisztultabb és elegánsabb lett.

A megszokott felület leggyakrabban használt elemei, mint a kezdőképernyő, a zárolt képernyő, az értesítések vagy a Gyors panel, megújult külsővel térnek vissza, amely kiemeli a fontos információkat. Új effektek kerültek a rendszerbe, mint például az értesítések elhomályosítása, amely segíti a felhasználókat, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhassanak. Az újratervezett widgetek rendezetten és tisztán tartják a kezdőképernyőt.

A One UI 3 nem csak másképp néz ki, de érzetre is más.

A kifinomultabb mozgásnak és animációnak, valamint a természetes, haptikus visszajelzésnek köszönhetően a telefon használata egészen különleges élmény lesz. A zárolt képernyő áttűnése tisztább, a kapcsolók könnyebben váltanak, a gombok pedig sokkal érzékenyebbek lettek, így minden apró gesztus jelentőséggel bír.

A különböző eszközök közti váltás is kényelmesebb, hiszen a One UI egységes, letisztult élményt kínál a teljes Galaxy ökoszisztémában, az új funkciók pedig minden készüléken egyformán elérhetők.

Hatékonyságot növelő mindennapi funkciók

Középpontjában az egyszerűség áll. A felület újratervezett zárolt képernyőjének widgetjei segítik a zenelejátszás kezelését, valamint egyéb fontos információk, például a naptáresemények megjelenítését anélkül, hogy fel kellene oldani az eszközt. Az üzenetek és beszélgetések nyomon követése sokkal könnyebbé vált. Az üzenetküldő alkalmazások értesítései kiemelt helyen, csoportosítva jelennek meg, így a felhasználók gyorsan elolvashatják az üzeneteiket és válaszolhatnak rájuk. A teljes képernyős videohívások egészen új kommunikációs élményt kínálnak, amely közelebb hoz azokhoz, akik a leginkább számítanak.

A készülékek kamerája jobb lesz, mint valaha.

A továbbfejlesztett MI alapú zoomnak, valamint az autofókusznak és az automatikus exponálásnak köszönhetően a felhasználók még könnyebben készíthetnek nagyszerű képeket. A Galéria rendszerezése segít a fényképek gyors megtalálásában.

Az egyes fotóknál felfelé csúsztatva a képernyőt, a hozzá kapcsolódó fényképcsoport jelenik meg. Hogy egy emlék se vesszen el, a már szerkesztett fotók bármikor visszaállíthatók az eredeti állapotukba, még azok mentését követően is.

Kibővített testreszabást kínál

A Samsung célja, hogy a felhasználók a saját ízlésüknek megfelelően, szabadon alakítsák felületeiket. Legyen szó akár a Sötét mód rendszeres használatáról, vagy a mobil hotspot megosztásáról, mindezek mostantól a képernyő elhúzásával és megérintésével egyszerűen kezelhetők. A Gyors panel személyre szabása sosem volt még ennyire könnyű.

A képek, videók és dokumentumok megosztása is egyszerűbb lett, mint valaha. A megosztási felület testreszabásával rögzíthetők a leggyakrabban használt megosztási célok, legyen az egy névjegy, egy üzenetküldő alkalmazás vagy e-mail fiók. A One UI lehetővé teszi, hogy a felhasználók külön profilokat hozzanak létre a munka és a magánélet területeire, így

minimális az esély arra, hogy egy adott dokumentumot rossz címzettnek küldjenek.

A személyre szabhatóság érdekében a widgetek elhelyezhetők a kezdőképernyőn és hogy jobban illeszkedjenek a háttérképhez, átlátszóságuk is állítható. A felhasználók megváltoztathatják az óra megjelenését és színét az Always On Display vagy a zárolt képernyő esetén. A bejövő vagy kimenő hívások képernyőjéhez pedig hozzáadhatnak videót is, hogy személyesebbé tegye a hívásélményt.

