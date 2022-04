Amikor annak idején a fő­térre szökőkutat vásároltunk Olaszországban, vettünk mellé egy díszes kovácsoltvaskerítés-­darabot és egy kőperselyt, azzal a céllal, hogy a Szent István tér fejlesztése, alakítása során kihelyezzük azokat – mondta Nagy Sándor, Kistelek polgármestere.

Közölte még: a kőperselybe még készül kovácsoltvas perselybetét, „abba dobhatók a kulcsok, és ezzel véglegesen bezárják, összekötik az életüket a szerelmesek” – fogalmazott. Azzal folytatta, hogy a kutakkal kapcsolatban fut egy projekt, amire pályáztak.

A templom mellett, az Er­zsébet-szobornál kialakítunk egy ivókutat, amelybe a gyógy­vizünket kötjük, amit utána bárki ingyen fogyaszthat, úgy, mint a szegedi Anna-kútnál. Sze­­retnénk felújítani, főként újra kicsempézni a központi körforgalomban álló, a városunk jelképének számító szökőkutat, valamint elvégezni a gimnáziumnál lévő „csordakút” rekonstrukció­ját – sorolta a városvezető. A helybeliek tudják: utóbbi onnan kapta a nevét, hogy annak idején arra hajtották be a településre a marhacsordákat, ott itattak, gé­­meskút is állt a vályúnál, ezt akarják eredeti állapotába visszaállítani.

Igen, természetesen én is elhelyezek majd lakatot a kerítésen, hiszen van szerelmem, a feleségem, Edina – tért vissza az első témához Nagy Sándor.