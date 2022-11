– Margaret Thatcher mondta, hogy a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak más pénzéből. Ehhez hozzátehetjük, hogy mindig más zsebében kotorásznak, míg ha magukra kell költeni, akkor pénz nem számít – jelentette ki a szegedi Fidesz frakcióvezetője pénteki sajtótájékoztatóján. Tápai Péter abból az apropóból beszélt erről, hogy a városi média azért támadta a tankerületi vezetőket, mert jutalmat kaptak.

Tápai Péter úgy gondolja, hogy amikor a polgármesteri hivatal saját állományának osztogat jutalmat, az a városvezetés, és a városi média szerint nem erkölcstelen, de amikor hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező vezető tanárok munkáját becsülik meg anyagilag, az botrányos.

A frakcióvezető hozzátette, hogy amikor a polgármesteri hivatal dolgozóinak a béren kívüli juttatása négy év alatt majdnem háromszorosára nő, az rendben volt, ám, ha hosszú évtizedek óta oktatással foglalkozó szakemberek egyszeri prémiumot kapnak, az Botka Lászlóék szerint nem lehet más, csak politikai zsold.

– A szegedi Fidesz szerint azonban a városvezetés ül fordítva a lovon, és ahelyett, hogy sunyi lejárató kampányt folytatnak oktatási szakemberek ellen, inkább a saját házuk táján nézzenek szét – fogalmazott Tápai Péter.

Hozzátette, hogy a szegedi baloldal a legócskább kommunista hagyományt folytatja akkor, amikor az „aki nincs velünk, az ellenünk van” elvét követi. Hiszen már azok a szakemberek is célkeresztjükbe kerülhetnek, akik nem csak elvtelenül bólogatnak, csak a munkájukat szeretnék végezni.

Szóba került a harmadik híd ügye is. Ezzel kapcsolatban Tápai Péter egy cikket idézett az önkormányzat újságjából, amiben azt írták, hogy miközben a fideszesek csetlenek-botlanak a híd ügyében, az önkormányzat végzi a higgadt szakmai munkát, holott a híd tervezése is kormányzati pénzekből valósul meg, ahogy annak későbbi megépítése is.