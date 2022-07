Fel van adva a lecke annak, aki a Szentháromság téri parkban sétálva kulturált módon akar megszabadulni a vizespalackjától: bizonyos részeken nehezen vagy egyáltalán nem találni szemetest, hívta fel a figyelmet az egyik helyi közösség.

Jó kezdés

Ha a zeneiskola felől lépünk be a parkba, akkor nem tűnik rossznak a helyzet, a Művelődési Központ felé nézve rögtön három kuka is utunkba akad.

Ha a Kodály sétányon indulunk el a mozi felé, akkor is ta­­lálhatunk egy szemetest: a Szentháromság-szobor felé ve­­zető elágazásnál akad egy. A park másik, Fő utca felőli oldalát nézve pedig egyáltalán nem érheti szó a ház elejét, hiszen ott néhány méterenként követik egymást a kukák.

A játszótérre sem lehet pa­nasz, ott négy szeméttároló van a közvetlen közelben. A bajok inkább a park belsejében kezdődnek.

Piálnak-e a sétálók?

Az ösvényeken kóborolva egy kukával sem lehet találkozni. Annál több a sörös­üveg, az energiaitalos doboz, a péksütis zacskó és a féldecis palack. Vajon a parkban sétálgatók rövideznek, vagy egész máshol kell keresnünk a megoldást? A parki padokon való alkoholizálás és a kukahiány között lehet összefüggés, tudtuk meg Dékány-Lantos Anikótól, a Város­ellátó Intézmény vezetőjétől.

Egy oka van annak, hogy kevés a kuka a parkban: nem győzzük olyan gyorsan cserélni, mint ahogy fogy. Évente több száz kukát helyezünk ki, de ugyanazzal a lendülettel fogynak is. Minden hétfőn több kukát hozunk be, mert agyontapossák, lerugdossák azokat. Bizonyára kötekszik az a kuka, beleköt a fiatalokba – vázolta a helyzetet az intézményvezető. Hozzátette, volt olyan, hogy alig helyezték ki a szemetest, pár nap múlva már vissza is kellett vinniük, mert újra széttaposták.

Nem két fillér

Mint Dékány-Lantos Anikótól megtudtuk, a kukajavítás és -csere nem olcsó mulatság, több tízezer forintba kerül a városellátónak egy „jól sikerült” szombat este utáni romeltakarítás.

Egy közkuka nem annyiba kerül, mint egy nagyáruházban a sima szemetes. Egy ilyen kuka negyven-ötvenezer fo­­rintos tétel. Sok esetben ezek úgy vannak kialakítva, hogy nem is lehet külön a kosarat kapni, hanem kompletten kell cserélni a kukákat – hívta fel a figyelmet az intézményvezető. Arra is kitért, hogy sokan nem a megfelelő célra használják a megmaradt szemeteseket.

Folyamatos problémánk, hogy rendszeresen ételmaradék, tojáshéj, öblítős flakon van beledobva a kukákba. Nem értem, hogy a konyhai szemetet miért a parkban lévő kukába kell belegyömöszölni – jegyezte meg Dékány-Lantos Anikó.