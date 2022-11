A beruházás célja a belvízelöntések megelőzése. Bár az utóbbi évek szárazabbak voltak, hirtelen nagy mennyiségű csapadék lezúdulása továbbra sem zárható ki. Emlékezetes, hogy előfordult, több helyütt kellett szivattyúzni, volt, ahol a víz kerteket, udvarokat öntött el, házfalak is megrepedeztek Ferencszálláson. A szakemberek korábban a teljes csatornahálózat felújításának, kiépítésének feladatát 4 szakaszra bontották. Ebből egy már megvalósult, most a második van soron. Ez a Szegedi utca, a Töltés utca és az Iskola utca vízelvezetőit érinti. A Szegedi és a Töltés utcában a földmedrű, eliszaposodott, nagy szelvényű csatorna sok helyütt már nem tölti be funkcióját, ráadásul a főút mellett kialakított árkok sincsenek vele kapcsolatban, ezeket néhol fel is töltötték. Az Iskola utcai zárt, illetve nyitott csatornák burkoltak, lefolyásuk biztosított, ugyanakkor állaguk már nem megfelelő, rekonstrukciót igényelnek.

A fejlesztés révén nagyjából 150 ingatlant tudnak megvédeni, köztük a Községháza és a Közösségi ház épületét és megközelítőleg 400 ember kerül biztonságba. A beruházás 4200 folyóméter csatornát érint. A munkálatokhoz már elkészült az engedélyes, majd a kiviteli tervdokumentáció, kiválasztották a műszaki ellenőrt és a közbeszerzési szakértőt. A nyílt közbeszerzési eljárást november 9-én írták ki. Ha ez sikeresen zárul, januárban várható a szerződéskötés a nyertes pályázóval és indulhat a munka. A befejezés jövő októberben várható.