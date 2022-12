A szerveződés helyi aktivistája, Árgyelán Diána most arról számolt be közösségi oldalán, hogy máris sikerült folytatni a munkát. Ezúttal a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola udvarán 10 mezei szilfát, a makói Szikszai György Református Általános Iskola és Óvoda udvarán 12 platán és 16 egyéb, vegyes fajtájú fa került földbe.

Az igazán nagy léptékű ültetések ezekben a napokban is zajlanak: Magyarcsanád-Bökény külterületen ligeterdő létesül 200 vegyes fajtájú fával, Bökény belterülete 30 virágos kőrist kap, míg Magyarcsanád 70 virágos kőrist. Apátfalván a 43-as út melletti bicikliút mentén 150 vegyes, nagyra növő, szárazságtűrő fát ültetnek el – összesen tehát nagyjából ötszázat.

Árgyelán Diána a Délmagyarországnak azt mondta, céljuk továbbra is az, hogy a klímaváltozás ellen minél több fa elültetésével tudják felvenni a harcot. Azt is elmondta, hogy már Makón is várja 800 csemete az elültetést. Ezek felét olyan diákok vásárolták darabonként 200 forintért önkéntesen, akik részt vettek a mozgalom valamelyik előadásán és úgy döntöttek, segítenek. A kis fák egyelőre a Galamb-iskola tankertjében várják, hogy helyet találjanak nekik.