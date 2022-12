A szalag átvágása előtt Scheer Sándor tulajdonos többek között arról beszélt, hogy szándékuk szerint modern, korszerű éttermet építettek fel, Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig arról, hogy ez a szolgáltatás növeli a város turisztikai vonzerejét, és tovább erősíti a város gazdasági fejlődését. Égi Zsolt, a hazai McDonald’s ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy vendégeknek a digitalizációra építve a lehető legnagyobb szabadságot kínálják az autós kiszolgáló egységnél, illetve a bejáratnál elhelyezett menütáblák, és hogy külön kávézót is üzemeltetnek. Gondoltak az üzemeltetésben a fenntarthatóságra is. Az építési és beruházási miniszterhelyettes, Csepreghy Nándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a globalizáció hasznos is lehet, építhet, ha helyi értékeket is teremt – erre példa az új makói vendéglátóhely.