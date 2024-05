Mártélyon idén már 105 éves múltra tekint vissza az óvodai nevelés.

1957-ben került a Tornyai-házba az óvoda

A településen 1919. július 1-jén kezdte meg működését a nyári óvoda, előbb a Horváth házaspár házában, majd a Csordás, a mai erdei iskolában. Az első óvónő Vekerdy Ilona volt, aki 20 éven át tanította versekre, mondókákra, higiéniára, viselkedésre a mártélyi kicsiket. 1931-ben a Hegedűs-féle Vendéglőbe költözött a "kisdedóvó", majd hosszas küzdelem után, 1941-ben a Kossuth utca 1. szám alatt nyílt meg a település állandó óvodája, amely 16 év után került a jelenlegi helyére, Tornyai János festőművész „hóttig nyögöm” házába.

50 milliót nyertek a Magyar Falu programban

– Óvodánk eljutott a befogadóképessége határára. Sajnos, szeptembertől már nem tudnánk minden újonnan beiratkozó kisgyermeket fogadni, mi pedig nem kívánunk nemet mondani a szülőknek, nem szeretnénk, ha ezért más településre vinnék el a gyermeküket. A védőnők jelzése alapján is örvendetesen alakul a születésszám. Önkormányzatunknak lépnie kellett. A megoldás az óvoda bővítése, egy új csoportszoba építése – mondta Ambrus István polgármester. Az intézmény tágas udvarral rendelkezik, így lesz helye a hozzáépítésnek.

– Az elképzelés megvolt, már csak pénzt kellett keresni hozzá, ami sikerült is. Elkészültek a tervek és pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu programra. Pozitív elbírálásban részesültünk, a terveinket egy forint híján 50 millióval támogatta a kormány. Jelenleg két csoportszobánk van, a hozzáépítés után három lesz, így az óvónői létszám is bővül – tudtuk meg Ambrus Istvántól. A pénz a község számláján van, a kivitelezési munkákat meghirdették, az árajánlatok beérkezésének határideje most járt le.

A jövő héten döntenek a kivitelezőről

A képviselő-testület már a jövő héten összeül egy rendkívüli tanácskozásra, hogy eldöntse, kire bízza a kivitelezést. Ha minden jól halad, akkor június elején már a munkaterületet is átadják.

– Azt szeretnénk, ha minél hamarabb elkészülne a nagyjából 30 négyzetméteres hozzáépítés. Szerencsére új vizesblokkot nem kell építenünk, úgy nem férnénk bele a keretbe. Így remélhetőleg önerő nélkül készülhet el a beruházás, vagyis a bővítést nem kell „hóttig nyögnünk” – utalt Tornyai mondására a polgármester. Hozzátette, ha menet közben mégis felmerülnek plusz költségek, azt az önkormányzat kigazdálkodja.

Az építkezés nem zavarja majd az óvodai nevelőmunkát, a hozzáépítés egy kerítéssel elzárt területen zajlik majd. A gyerekek biztonságos távolságból akár figyelemmel is kísérhetik a markolók és egyéb gépek munkáját, hogy miként is zajlik egy építkezés.