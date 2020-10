Gaming házból nyerte meg az MCS LoL selejtezőt az Illés Akadémia Spirit

Magabiztosan menetelt a döntőig az Illés Akadémia Spirit csapata a Megyék Csatája első League of Legends selejtezőjében. A Vas megyei klub nem először mutatta meg, hogy komolyan kell számolni velük, ha a magyar mezőnyben kell megmérkőzniük. A fináléban sem kegyelmeztek ellenfelüknek, de a sikerben a legkülönlegesebb, hogy egy gaming házban játszottak a fiatalok, akik bejutottak a megyei döntőbe.

Egy sikeres csapat mögött ki­épített infrastruktúra található, aminek része lehet egy olyan helyszín, ahol együtt gyakorolhatnak a játékosok és az edző. Ahogy a klasszikus sportokban, úgy az e-sportban is lehetőségük van a kluboknak, hogy elvonuljanak edzőtáborba, ahol csak egyetlen dologra kell koncentrálniuk. Ez jelen esetben a League of Legends, amiben a csapat kommunikációja legalább annyira fontos, mint az egyéni képességek. Az Illés Akadémia Spirit menedzsere, Szabella Olivér árult el részleteket erről a gaming házas megoldásról, ami Magyarországon egyelőre ritkaságszámba megy.

– A szituáció az, hogy a játékosainknak, bármely csapatról legyen szó, megvan az a lehetőségük, hogy életvitelszerűen leköltözzenek Szombathelyre, az Illés Akadémia gaming házába. Jelenleg két játékos él ezzel a lehetőséggel, ők teljes ellátásban részesülnek az akadémia részéről. Középtávú célunk, hogy oktatási lehetőséget is biztosítsunk a kiválasztott tehetségeknek, amelynek jelen évben zajlik a próbaideje. Ha ez beválik, mindenkinek le kell majd költöznie és életvitelszerűen az akadémián kell majd laknia. Nos ennek feltétele a lakcímkártya, ideiglenes (vagy állandó) szombathelyi lakcímmel. Ez a bootcampek idején is szükséges fel­­tétel a csapataink minden (lenn tartózkodni kívánó) tagja számára, hiszen így tudjuk megoldani nekik a közlekedési támogatást és a lakhatást is. A játékosok a csatlakozás előtt mindig tájékoztatást kapnak, hogy ha ki szeretnék használni az edzőtáborozás lehetőségét, akkor kötelezően ideiglenes szombathelyi lakcímmel kell rendelkezzenek – mondta Szabella Olivér.

– A LoL csapatra kitérve, az MNEB vége után sikerült a csapat egy részét egyben tartani, gyakorolni sokat velük, majd csatlakozott hozzánk NoizR is, hogy segítse a felkészülést. Természetesen a játékosok is rotáltak valamilyen szinten, de kialakult hamar az a 6 játékos, akivel dolgozni szerettünk volna, és sikerült egyben tartani az IAS-t. A selejtezőkre nem tartottuk szükségesnek, hogy bootcamppel készüljünk, viszont a bajnokság során több alkalommal eszközölni fogjuk a lehetőséget, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el. Úgy gondolom, az edzőtáborozás nagyon sokat tud segíteni, többet is, mint azt az ember gondolná – tette hozzá.