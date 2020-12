MCS FIFA 21 – Történelmet írt az Xbox döntőt megnyerő fiatal titán

Az első mérkőzésen az esélyesebb játékos nyert, aztán aranygólig játszottak a felek, majd a mezőny legfiatalabb titánja óriási meglepetésre megnyerte a tornát, nem is akármilyen játékkal.

Előzetesen kevesen várták a Bács-Kiskun Betyárokat képviselő Serot a Megyék Csatája döntőjébe, sőt ő maga is leginkább a top 8-at tűzte ki célul, de az elszántsága, tehetsége, és kivételes játéka végül a csúcsra repítette. Ez volt az első igazán komoly versenye, de már a selejtezőket megnyerve lehetett sejteni, hogy érdemes lesz odafigyelni a fiatal titánra. Aztán jött a tökéletes csoportkör, ahol mind a nyolc találkozóját megnyerte, és a két konzolt figyelembe véve egyedüliként jutott tovább hibátlanul. A rájátszás sem okozott igazán nagy problémát neki, bár a TrueGunner első meccsen elszenvedett vereség kicsit megijesztette, de a visszavágón ez mit sem látszott, hiszen óriási fölénnyel diadalmaskodott és jutott döntőbe. Ellenfele az a Gabinho volt, aki két esztendővel ezelőtt maga is hasonlóan robbant be a köztudatba, akkor első versenyeként nyerte meg a V4 Future Sports Fesztivált, ráadásul az egy nemzetközi esemény volt Budapesten, nagy nevekkel a mezőnyben. Ő a Budapesti Griffek képviselőjeként halál csoportból jutott tovább pazar játékkal, és után is remekül teljesített, bár Boresszal az elődöntőben a sorozat egyik legkiélezettebb párharcát játszották le, végül egy góllal azért mégis ő bizonyult jobbnak.

A két finalista között az első mérkőzés Sero mezőnyfölényével indult, teljes mértékben Gabinho térfelén folyt a játék, és bár volt 1-2 helyzete, sokra ezzel nem ment. Aztán jött az áttörés, ha nehezen is, de sikerült kicsikarnia a vezetést, erre válaszul viszont a DVSC e-sportolója az első lövéséből egyenlített, majd szép fokozatosan átvette az irányítást, és még két gólig jutott, így egy magabiztos győzelmet aratott. A második felvonásban aztán újfent egy gyors gólváltás történt, de Gabinho megint rá tudott tenni egy lapáttal, a 25. percben egy szép akció végén ismét ő vezetett. A szünetet követően az 58. percben egy szép középre tett labdával tudott kapura fordulni Sero és be is vágta 8 méterről, ezzel az eredményjelző 2:2-t mutatott. A rendes játékidőben ezen a téren nem történt változás, így a PS4 után az Xboxon is aranygólig ment a ráadás. Még rá sem lehetett hangolódni a kiélezett és feszült folytatásra, amikor Sero a középkezdés után egy villámtámadás végén bevágta a győztes találatot, így a BO3-as állást 1:1-re módosította, és egy harmadik, mindent eldöntő meccsre kényszerítette ellenfelét. Ahol aztán minden eddiginél szorosabb csata dúlt a felek között, volt néhány kapura lövés, de ebből egyikük sem tudott gólt összehozni, mivel leginkább taktikailag zajlott a küzdelem a mezőnyben. Az 58. percben aztán Sero nagy nehezen beküzdötte magát a tizenhatoson belülre, de ott az első próbálkozását, hogy középre passzolja a labdát, Gabinho még meghiúsította és úgy tűnt megszerzi a ladbát, de a támadóval visszalépő és szerelő Seronak szerencséje volt, mert a labda a kontaktot követően a játékosa előtt kötött ki, így csak a kapuba kellett bombáznia azt. Ez pedig megnyitotta a gólcsapot, hiszen még kétszer bevette a Budapesti Griffek kapuját Sero, ráadásul a harmadik találata a Megyék Csatája legszemfülesebb és pimaszabb gólja volt. 8 méterről egy már-már veszett helyzetben váratlanul átemelte a kapujából némileg kilépő kapus felett a labdát. A 3:0-ás siker fordítást jelentett a Bács-Kiskun Betyárnak, miután a BO3-as döntőt végül 2:1-re ő nyerte meg.

Ezzel alighanem egy újabb csodának lehettünk szemtanúi, hiszen a mezőny legfiatalabbika, a komoly versenyen még eddig nem induló Sero megnyerte a torna egyik legnagyobb esélyese ellen a Megyék Csatáját és ezzel örökre beírta magát a hazai e-sport történelembe. A Megyék Csatája tehát véget ért, de minden további érdekes információért látogasd meg a megyekcsataja.hu weboldalt!