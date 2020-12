Sero: megpróbáltam egy váratlan húzást, és szerencsére bejött – interjú

A két konzolt figyelembe véve a legfiatalabb játékos két vállra fektette a teljes mezőnyt, és egy szenzációs fordítás után megnyerte a Megyék Csatája döntőjét, ráadásul nem is akárki ellen.

Történelmet írt Sero, hogy az első nagy versenyét, a Megyék Csatáját sikerült megnyernie, méghozzá a legfiatalabb indulóként. Ellenfele nem más volt, mint Gabinho, aki az első mérkőzésen még magabiztosan nyert, aztán már egy hosszabbításos, aranygólos diadallal kapaszkodott vissza Sero, végül egy látványos és nagy arányú győzelemmel az első helyet is megszerezte. A harmadik gólja pedig a torna egyik legpimaszabb, egyben legszebb és legzseniálisabb találata volt. A fiatal zseni mesélt nekünk a felkészülésről, arról, hogy milyen módon indul neki egy meccsnek, mennyire izgult, illetve azt is miként kezelte a nagy tétet, no meg meglebegtette azt is, hogy szívesen segít a közösségnek, ha tanácsért fordulnak hozzá:

