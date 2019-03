10 étel, ami rengeteg élelmi rostot tartalmaz

Az avokádó rosttartalma kiemelkedően magas, de nem szabad elfelejteni, hogy mindemellett viszonylag magas a zsír- és kalóriatartalma is.



A zöldség- és gyümölcsbevitel alapvető, ha az ember rostdúsan szeretne táplálkozni. A körte, a narancs, a füge, az alma, a répa és a brokkoli különösen jók.



A hüvelyesek rendkívül magas rosttartalommal bírnak, ezenkívül tápanyagaik nagyon jót tesznek a bélbaktériumoknak. Ugyanakkor puffasztó hatással lehetnek, lehet, hogy próbálgatni kell, melyik válik be.



A citrusféléket magas pektintartalmuk miatt is érdemes fogyasztani, cukros üdítő helyett egy rendesen facsart finom limonádé jó ötlet.



Nem kell lemondani a tésztaételekről, egy kitétellel: a tészta legyen teljes kiőrlésű. Minden, ami teljes kiőrlésű gabonából készült remek rostforrás.



Természetesen ez alól nem kivétel a kenyér és a pékáru sem. Nemcsak rostforrásnak jók, de, szemben a fehér liszttel, a teljes kiőrlésű gabonából készült lisztből sütött pékáruk lassan felszívódó szénhidrátként nem dobják meg hirtelen a vércukor-szintet, így a cukorbetegség megelőzésében is hasznos választások.



A zabpehely ugyancsak jó rostforrás, akár tejjel, akár zabkásának főzve kiváló reggeli lehet. Kekszbe is belesüthető.



Az aszalt gyümölcs, főleg a szilva és a barack, nemcsak finom csemegék, de rostforrásként is az étrendbe illeszthetők.



Érdemes alternatív köretekben is gondolkodni. A bulgur sokkal jobb választás rosttartalma miatt, mint például a burgonya. A barna rizs és az árpagyöngy is jó ebből a szempontból.



A mandula nemcsak remek jó rostforrás, de olajai révén egyes vitaminok felszívódását is segíti.