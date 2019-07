A gyermeket kérdezzük elsőként, amikor nyári tábort választunk

A nyári táborok kiválasztásakor a gyermeket kell megkérdezni elsőként, az igényeihez igazodva kell dönteni - mondta Földi Rita klinikai szakpszichológus az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szakember szerint figyelembe kell venni többi között azt, hogy mit szeret a gyermek csinálni, kikkel érzi jól magát, és igényli-e már a táborozást. A szülői túlgondoskodás elszakadáskor szorongást válthat ki, ilyen esetben ottalvós tábor helyett érdemes olyat választani, ahonnan haza lehet jönni a nap végén - tette hozzá.



Tapasztalatai alapján a pszichológus azt mondta: általában 10 éves kor után lehet elkezdeni a táboroztatást, de az önállóságtól és a szociális érettségtől függően 8-9 éveseknél is meg lehet próbálni. A visszahúzódóbbaknak az érdeklődésükhöz igazodó programokat javasolt, mivel ez megkönnyíti a beilleszkedésüket.



Földi Rita szerint a mozgásigény is döntő szempont, ám - mint fogalmazott - nem mindegy, hogy valaki az alaptermészetéből fakadóan nem olyan aktív, mint a társai, vagy csupán azért, mert még soha nem volt sikerélménye a mozgásban.



A szakpszichológus a táborozást elsősorban azért javasolja, mivel egy jól kiválasztott program nem csupán élményekkel gazdagít, de fejleszti a szociális készségeket is. A táborok szabályrendszerei az iskolainál kevésbé kötöttek, ezért a gyermekeket korábban nem látott élethelyzetekkel gazdagíthatják - hangsúlyozta.



(leadképünk illusztráció, forrás: Egészség és Életmód Magazin - a szerk.)