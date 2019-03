Az ismétlő oltások beadásáról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek teszik lehetővé a hosszú távú, magas fokú védelmet. Azoknál a gyerekeknél, akik tavaly kapták meg az első két adagot, ellenőrzöm, hogy idén az oltási sor harmadik adagját is beadjuk, illetve, ha már esedékes, mert eltelt a 3 év, megkapják az ismétlő oltást."

Még óvodás voltam, amikor táborozás közben minden előzmény nélkül nagyon rosszul lettem, hánytam, majd elájultam. Kórházba vittek, ahol a családom legnagyobb rémületére kiderült, hogy átmenetileg lebénultam. Deréktól lefelé mozdulni sem tudtam, de szerencsére ez az állapot két hét kezelést követően elmúlt. Megúsztam"

Ezek a tünetek azonban nemcsak a kullancsencephalitis-re jellemzőek, ezért a betegséget ebben a fázisban nagyon nehéz felismerni. A betegek harmadánál alakul ki a betegség agyhártya- és agyvelőgyulladással járó második fázisa is. Tünetei a magas, 39°C fölötti láz, tarkómerevség, aluszékonyság, heves fejfájás, hányás, szédülés, eszméletvesztés"

– hívják fel a figyelmet a szakemberek.Az elmúlt évtizedekben a magyar utazók és túrázók között is népszerű környező országokban, például Csehországban és Szlovéniában is megnőtt a kullancsencephalitis előfordulása, és Ausztria is kockázatos terep lehet a kirándulóknak.Az esetek egy részében komoly maradványtünetekkel gyógyuló kullancsencephalitis Közép-Európában a leggyakoribb, kullancsok által terjesztett, vírusos betegség.Szakemberek szerint a kullancsencephalitis (KE) ellen a védőoltások alkalmazása jelenti a leghatékonyabb védekezési módot,de arra is felhívják a figyelmet, hogy az oltások beadását a kullancsszezon kezdete előtt, lehetőleg még a tél végén meg kell kezdeni.„Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre többen kezdik meg időben a védekezés kialakítását, és már februárban beadatják a vakcina első adagját – mondta el dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Most még alaposan felöltözve járjuk a természetet, és a kullancsok sem aktívak, de a jó idővel együtt elszaporodnak. Aki időben ki akarja alakítani a védettséget, annak legkésőbb március második felében be kell adni az első oltást, majd egy hónap múlva a másodikat. Így már április végére megszerezhető a védettség. A harmadik részoltást újabb 5-12, illetve 9-12 hónap elteltével adjuk be, ez az oltóanyagtól függ."A gyermekorvos hangsúlyozta:A védekezés azért is fontos, mert kullancsokkal ma már nemcsak az erdőt járva, hanem a városokban is találkozhatunk. Parkokban, játszótereken, családi házak kertjében, magas fűvel benőtt, elhanyagolt területeken is jelen vannak,egyes kutatások szerint már minden ötödik kullancscsípés városi környezetben történik.A kullancsencephalitis megjelenése egyre nagyobb problémát jelent a kontinensen, és kiemelten Közép-Európában. 2016-ban több mint 2600 esetben bizonyosodott be Európában, hogy KE vírus okozott fertőzést. A fertőzés szezonális: szinte minden eset (92%) május és október között történik.egyre több időt töltünk a szabadban, népszerű a túrázás itthon és a környező országokban is. Magyarországon az elmúlt években ugyan csökken a fertőzöttek száma,de a védőoltás nem csak itthon véd meg minket.A balti államok mellett ilyennek számít ma már Csehország és Szlovénia is,de az előző évhez képest Szlovákiában is 111%-kal ugrott meg a KE esetszám 2016-ban.2007-re azonban már a lakosság 88%-a kapott védőoltást, és a fertőzések száma drasztikusan lecsökkent.18 2000 és 2011 között az oltásnak köszönhetően 4000 KE megbetegedést sikerült megelőzni.A védőoltás tehát sikeresen és tartósan szorította vissza a betegséget,a kullancsok azonban nem tűntek el, így a védőoltást nem kapott turisták ugyanolyan kockázatnak vannak kitéve, mint korábban a nem oltott osztrák populáció. Évente átlagosan 60 turista fertőződik meg kullancsencephalitis vírussal Ausztriában.Szakemberek a védőoltás fontosságát szemléletes példával hangsúlyozzák:Márpedig a fertőzött területek kiterjedése, és a kullancsencephalitis előfordulása növekszik: Európában több mint 190%-kal nőtt a betegség előfordulása, ha az 1976-1989 közötti periódust az 1990-2007 közöttivel hasonlítjuk össze. 1990-2007 között 50 ezer kullancsencephalitis megbetegedést dokumentáltak a kontinensen, ami évi átlagban 2 805 esetet jelent.A betegség évről-évre kiemelkedő esetszámmal jelentkezik Zala, Somogy és Nógrád megyében, de az országos átlagnál magasabb gyakoriság figyelhető meg Vas, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is.A KE megbetegedések száma hazánkban visszaesett, egyidőben azzal, hogy kullancscsípés veszélyének kitett szakmákban dolgozókat (pl. erdőgazdasági dolgozók, erdészek, favágók stb.), kötelező beoltatni a betegség ellen.és kiszámíthatatlan betegség, mert nem lehet előre tudni, hogy kinél okoz súlyos szövődményeket.Talán Attila énekes, aki gyermekkorában kapott agyhártyagyulladást, szerencsésnek mondhatja magát, hiszen maradandó károsodás nélkül vészelte át a KE fertőzést.– tette hozzá az énekes.Talán Attila megbetegedése enyhe lefolyású volt, de már ez is kellemetlen tünetekkel jár: láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányás kísérheti.– ismertette a betegség jellegzetes tüneteit dr. Póta György.A nem súlyos esetekben is visszatérő fejfájás, memóriazavar, görcshajlamra utaló EEG-eltérések maradhatnak vissza. Az érintettek harmada-fele kénytelen korábbi munkahelyét feladni, fizikai-szellemi teljesítőképességének csökkenése miatt.A KE gyógyítására nincsen célzott terápia, az esetleges agykárosodás mértékét gyógyszeresen nem lehet befolyásolni.A különféle kullancsfajok sokféle betegséget terjesztenek, amelyek közül több az emberre is veszélyes. A hazánkban is elterjedt közönséges kullancs (Ixodes ricinus) nemcsak a kullancsencephalitis és a Lyme-kór kórokozóját terjeszti, hanem olyan betegségekét is, mint például a babézia.A magas lázzal, fájdalommal, kontrollálhatatlan vérzéssel járó betegség33 felbukkanása több európai országban is riadalmat okozott. A tífuszhoz hasonló tünetekkel járó vérzéses láz az esetek 8-30%-ában halált okoz.Az utóbbi években már hazánkba is behurcolt barna kutyakullancs (Rhipicephalus sanguineus) is terjesztheti a babéziózis nevű kórt.Embereknél a kórokozó hatására láz, fejfájás és izomfájdalom jelentkezik, majd a vörösvértestek szétesése vérszegénységhez vezethet.ez a fertőzés azonban szerencsére jellemzően jóindulatú.A kullancsencephalitis-fertőzés ellen a védőoltás az egyetlen hatékony védekezési mód.Magyarországon kétféle oltóanyagot forgalmaznak. Az alapimmunizálás három adag oltással történik, az első oltást követő 1-3 hónap múlva kell felvenni a másodikat, majd oltóanyagtól függően újabb 5-12 hónap, vagy 9-12 hónap elteltével a harmadik részoltást.A hosszútávú védettség fenntartásához az emlékeztető oltások alkalmazására is szükség van, először 3 év múlva.A kullancsencephalitis ellen tehát csak oltással tudunk védekezni, dehasználjunk kullancsriasztót, viseljünk hosszú ujjú ruhát és hosszú szárú nadrágot, betűrve a zokniba, ajánlott rendszeresen nyírni a füvet a kertben is.Mivel érzékenyek a kiszáradásra,, a levelek, fűszálak végéről kapaszkodnak az arra járó állatokra, emberekre.Érdemes megjegyezni, hogy a kullancsencephalitis vírus a nyers kecske- és tehéntejben is fertőzőképes maradhat, ezért ezeket csak megfelelő pasztörizálás, forralás után ajánlott fogyasztani.Kíméletes, húzó mozdulattal, lehetőleg csipesszel ragadjuk meg minél közelebb a bőrfelszínhez, elkerülve a test összenyomását. Csavargatni, nyomogatni, olajat rákenni nem szabad, mert az fokozhatja a fertőzés rizikóját.További információk: www.kullancsveszely.hu Az anyag a GlaxoSmithKline Kft. közreműködésével jött létre.Források:1 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 20092 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 20093 European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.4 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 20095 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 20096 RIVM National Institute for Public Health and the Environment, https://www.rivm.nl/en/news/every-year-300000-tick-bites-in-urban-areas Utolsó felkeresés: 2019.03.02.7 Tick-borne encephalitis in Europe: a brief update on epidemiology, diagnosis, prevention, and treatmentRiccardi, N., European Journal of Internal Medicine, https://doi.org/10.1016/j.ejim.2019.01.0048 European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.9 WHO Weekly epidemiological record No. 24, 2011, 86, 241–25610 Zöldi Viktor (2015) Egy igazolt kullancsencefalitisz góc 4 éves terepi kutatása és kapcsolódó járványtani elemzések, laboratóriumi vizsgálatok, PhD értekezés11 European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.12 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200913 Tick-borne encephalitis in Europe: a brief update on epidemiology, diagnosis, prevention, and treatmentRiccardi, N., European Journal of Internal Medicine, https://doi.org/10.1016/j.ejim.2019.01.00414 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200915 Kunze et al. Cent Eur J Public Health 2015; 23 (3): 223–22616 Kunze et al. Cent Eur J Public Health 2015; 23 (3): 223–22617 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200918 Tick-borne encephalitis in Europe: a brief update on epidemiology, diagnosis, prevention, and treatmentRiccardi, N., European Journal of Internal Medicine, https://doi.org/10.1016/j.ejim.2019.01.00419 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200920 Zöldi Viktor (2015) Egy igazolt kullancsencefalitisz góc 4 éves terepi kutatása és kapcsolódó járványtani elemzések, laboratóriumi vizsgálatok, PhD értekezés21 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200922 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200923 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200924 Lakos András (2012) Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés25 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200926 Lakos András (2012) Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés27 https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/ixodes-ricinus28 https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/hyalomma-marginatum29 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/vhf/crimean-congo/symptoms/index.html30 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200931 https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-016-1599-x#Sec1432 https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-3-2633 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200934 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200935 Lakos András (2012) Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés36 Az OEK Módszertani Levele a 2016. évi védőoltásokról 23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM37 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) & World Health Organization (WHO). Tick-borne encephalitis in Europe. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/vectors/world-health-day-2014/Documents/factsheet-tick-borne-encephalitis.pdf Utolsó felkeresés 2019.03.02.38 Lakos András (2012) Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés39 Az OEK 2. Módszertani levele a kullancsok elleni védekezésről, 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM, 200940 WHO Weekly epidemiological record No. 24, 2011, 86, 241–25641 Balogh, Z., Ferenczi, E., Szeles, K., Stefanoff, P., Gut, W., Szomor, K. N., et al. (2010) Tick-borne encephalitis outbreak in Hungary due to consumption of raw goat milk. J. Virol. Methds 163, 481-485. doi:10.1016/j.jviromet. 2009.10.00342 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html (Page last reviewed: January 10, 2019)