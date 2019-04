A kutyák képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot

A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.



A kutyák szaglásérzékelése tízezerszer pontosabb, mint az emberé, olyan szagokat is meg tudnak különböztetni, amelyeket az ember nem érzékel. A kutatásban a kutyák 97 százalékos pontossággal választották ki a rákban szenvedők vérmintáit - hangsúlyozták a tanulmány szerzői.



A rák kiszűrésére alkalmas nagy érzékenységű teszt potenciálisan ezrek életét mentheti meg és a betegség kezelésének módját is megváltoztathatja - mondták a kutatók.



Heather Junqueira, a BioScentDX kutatója és kollégái négy beagle-t tanítottak meg arra, hogy különbséget tegyenek a normális vér és tüdőrákban szenvedő páciensek vére között.



A tanulmány szerint az egyik beagle nem volt hajlandó teljesíteni a feladatot, de a többi három az esetek 96,7 százalékában helyesen választotta ki a tüdőrákos vérmintákat, és 97,5 százalékos biztonsággal a normál vérmintákat.



A kutatók szerint nagy lehetőségek rejlenek ebben a nem invazív tesztelésben, és tovább akarják fejleszteni a rákszűrésnek ezt a módját. További kutatásokkal akarják meghatározni, hogy a kutyák milyen biológiai összetevőt érzékelnek, és ez alapján akarnak kifejleszteni újabb rákszűrő teszteket.