A magyarok 40%-a szerint kockázatos az internetes gyógyszervásárlás egy felmérés szerint

A hamisítás elleni világnapot először 1998-ban hirdette meg a Global Anti-Counterfeiting Group. A cél a fogyasztói tudatosságnövelés volt, középpontba helyezve a hamisítás, a kalózkodás, illetve az illegális kereskedelem következményeinek bemutatását. A HENT díj ennek keretében kerül átadásra 2014 óta minden évben.

Csak a szellemi tulajdonjogok által védett technológiának van a társadalom számára is hozzáadott értéke, ezért ahogy minden szektorban, úgy a gyógyszeriparban is az illegális gyártás és kereskedelem a fogyasztóknak okozott súlyos egészségügyi károk mellett a legális piaci szereplőknek is komoly gazdasági fejtörést jelentenek"

A gyógyszerhamisítást igazán csak a fogyasztók határozott és tudatos döntései szoríthatják vissza, a kereslet pedig akkor csökkenhet, ha a betegek hiteles információkhoz jutnak. Ezért fel kell hívnunk a figyelmet az illegális forgalmazási csatornák és hamisított gyógyszerek veszélyeire"

A legnagyobb erőfeszítések is hiábavalóak abban az esetben, ha valaki illegális forrásból vásárol gyógyszert, hiszen ilyenkor a legális és ellenőrzött ellátási lánc nyújtotta biztonság már nem érvényesül."

A hazai fogyasztók meghatározó többsége továbbra is patikából, egy kisebb része pedig drogériából szerzi be a szükséges gyógyszert. Az interneten rendszeresen vásárlók negyede, míg az egyáltalán nem vásárlók 60%-a tart a hamis gyógyszertől. A lakosság közel egytizede viszont nem is hallott arról, hogy léteznének egyáltalán hamis gyógyszerek, derült ki Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetalkalmából megrendezett közös sajtótájékoztatóján.Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese köszöntőjében elmondta, hogy, ami 19 ezer milliárd forintot, vagyis az érintett szektorok értékesítésének 7,4%-át teszi ki.– hangsúlyozta az SZTNH elnöke. Hozzátette: az elmúlt években jelentős lépések történtek az ellátási lánc hatékonyabbá és biztonságosabbá tételére, amely az innovációra is jótékony hatást gyakorol.A megnyitóbeszédet követően Ilku Lívia, a HENT Gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője bemutatta a szervezet megbízásából májusban készült, ezer fő megkérdezésén alapuló felmérésének eredményeit, amely a lakosság gyógyszerhamisítással, valamint az illegális gyógyszer-kereskedelemmel kapcsolatos ismereteit és attitűdjeit vizsgálta.Ebből kiderült, hogyDivatos a piaci gyógyszerbeszerzés, az internetes és fizikai piacokon pedig a betegek 6%-a vásárol gyógyszert. Emellett 91% hallott arról, hogy létezik egyáltalán a gyógyszerhamisítás jelensége.A beszerzési forrással kapcsolatban összességében elmondható, hogy, ugyanakkor érdekes adat, hogy 17% még csak nem is hallott arról, hogy akár innen is be lehet szerezni.– mondta el Ilku Lívia. Hozzátette:a válaszadók 40%-a szerint kimondottan kockázatos dolog interneten gyógyszert vásárolni.Ennek megítélése az életkor előrehaladtával ugyan emelkedik, de. Továbbá azok körében, akik általánosságban rendszeresen vásárolnak neten, ott a rizikótól való félelem 24%, míg a neten egyáltalán nem vásárlók körében 60%. Előbbieknél jóval átlag (9%) feletti azok aránya is (17%), akik biztonságosnak ítélik meg az online vásárlást.52% szerint fennáll a veszélye annak, hogy hamis termékhez juthatunk, 49% pedig attól tart, hogy a kezelésre nem a megfelelő készítményt választaná és csak rontana az egészségi állapotán.Ehhez kapcsolódik az az adat is, amelyből kiderül, hogy mindössze csak„A fogyasztók túlnyomó többsége még mindig a gyógyszertárakat tartja a legmegfelelőbb beszerzési formának, bár a korábbi évekhez képest az online forgalmazási csatornának nőtt a jelentősége" – hangsúlyozta Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerészeti Intézetének docense a kutatási eredmények kapcsán.A szakember szerint egyébként továbbra is elengedhetetlen fontosságú a lakosság folyamatos edukációja, mivelEbben nyújthat biztos pontot az, hogyA felmérés kitért a gyógyszerhamisítás ellen bevezetett, a csomagolást érintő és az EU tagországaira kötelezően előírt biztonsági elemekre is. (Míg korábban a gyógyszerek eredetiségét laboratóriumi vizsgálatok nélkül csak a csomagolás szemrevételezésével lehetett megállapítani, addig február óta az eredetiséget manipulálás elleni eszköz és egyedi kódok garantálják.)A válaszadók közel harmada (29%) hallott az új biztonsági elemek bevezetéséről, ugyanakkor képes-magyarázatos segítséggel már a megkérdezettek 42%-a tudta azonosítani legalább az egyik új biztonságot növelő elemet. (A rendszeres gyógyszerszedők esetében ez 53%.) A szerializációval kapcsolatos ismereteket az érintettek jellemzően az írott sajtóból szerezték (49%) be, vagy a gyógyszerésztől kapták (32%), de a tájékoztatásban a háziorvos (22%) és az informális csatornák is (családtagok, ismerősök) szerepet játszottak (21%).Szentiványi Mátyás ugyanakkor hangsúlyozta:, amelyet Csiki Olivér Tamás pénzügyőr százados, rendészeti kiemelt szakreferens (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Központi Irányítás, Rendészeti Főosztály, Rendészeti Szakirányítási és Koordinációs Osztály) vehetett át a hamisítás elleni fellépés egyik legaktívabb hazai és nemzetközi szintű támogatójaként. A díjátadón elmondták: a szakember a tevékenységével közérthetően hívja fel a figyelmet a szellemi tulajdoni jogsértések és a hamisítás káros hatásaira, ezáltal jelentősen hozzájárulva a fogyasztók tudatosságnöveléséhez is.Kérjük, amennyiben valakiben felmerül, hogy a vásárolt vagy vásárolni kívánt gyógyszer hamis, jelentse a hamisgyogyszer@ogyei.gov.hu e-mail címen.