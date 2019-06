A táborokba is nehéz beilleszkedni - íme néhány tipp a sikerhez!

Védelmező környezet

El kell fogadni az ismeretleneket

A nagyszülők mindig is engedékenyebbek az unokákkal, mint a szülők. Ez alapvetően jól van így, de akad valami, amit senkinek sem lenne szabad engedni: a kütyüzés.

A kreatív közeg segít

Nem mindig megváltás a nyár



Az online zaklatás, azaz a cyberbullying fogalma ma már senkinek sem ismeretlen. Sajnos azoknak a gyerekeknek, akiket így bántalmaznak osztálytársaik, nem feltétlenül hoz megkönnyebbülést a nyár. Ha egy gyermek online is ki van téve a zaklatásnak, akkor azt nem lehet elfeledtetni nyári táborokkal vagy nyaralással, de valamennyit azért segíthetnek. A legelső feladat, hogy az ügy végére járjunk, hogy megoldás szülessen, és a gyermek meg tudjon nyugodni. Ha új közösségbe kerül nyáron, az mindenképpen segítheti új barátságok kialakítását, ahol megtapasztalhatja újra az erejét, hogy képes kezdeményezni, s a reakciók pozitívak, támogatóak is lehetnek.

Vakáció: a szó, amely – ezért vagy azért, de – minden gyerek szótárában kiemelt helyen szerepel. Nem volt ez másképp soha: a szabadság, amelyet a nyár kínál, megfizethetetlen élményekkel gazdagít. Legalábbis elméletben. Nem mindig és nem mindenkinek könnyű azonban rögtön felszabadultan élvezni a szünetet. Nehéz lehet az iskolai barátoktól való elválás, és az új – például tábori – közösségekbe való beilleszkedés is.– Gyerekkoromban, amikor elkezdődött a vakáció, nagymamám felpakolt minket a vonatra, és már hagytuk is el a várost – kezdi kétgyermekes olvasónk, Krisztina, és elmondja, ennél szebb nyarakat kívánni sem kívánhatott volna. – Voltak barátaim, akik nyári napköziben töltötték a szünidő nagy részét, nekem azonban egészen mást tartogatott a „mamawellness". Élményekkel teli időszakok voltak ezek, egyedül a barátkozás ment nehezen eleinte – vallja be.Szalma Ibolya gyermekpszichológus jól érti, mire gondol olvasónk. Maga is tudja, mekkora szerencse, ha – még ha messze is, de – van egy nagyi, aki védelmező környezetben tud vigyázni az unokákra. És azt is nagyszerűnek tartja, hogy ma már számtalan tábor nyújt lehetőséget az idő minőségi eltöltésére. Azt azonban nem tagadja, hogy nem minden gyereknek megy könnyen a barátkozás. Márpedig ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, jó társaságra is szükség van.Másik olvasónk, Gréta arról mesél, hogy gátlásos kislányként nemcsak az iskolában, de az iskolán kívül is nagyon nehezen szerzett új barátokat. – Néhánynapos magányos játék után a faluban, ahová a nagyszüleim újonnan költöztek, a felnőttek megelégelték a bátortalanságomat, és megállítottak egy bicikliző kislányt az utcán, hogy játsszon velem – avat be, és gyorsan leszögezi, a dolog jól sült el. A közbeavatkozásból életre szóló barátság szövődött, amiért olvasónk ma is hálás.Az új környezetbe való beilleszkedés sokszor még felnőttként is nagyon nehéz, gyerekként pedig különösen az. – Ilyenkor a gyermeknek el kell fogadnia az ismeretleneket, ahogy nekik is el kell fogadniuk őt. Ez pedig nem mindig megy gyorsan. Általában 2-3 napra azért szükségük van, hogy feloldódjanak az új helyzetben – mondja Szalma Ibolya.Felhívja rá a figyelmet, hogy előfordulhat, a gyermek valamiért nem akar visszamenni az adott táborba vagy közösségbe. Ilyenkor a körülmények ismerete mellett mindenképp mérlegeljük, hogy érdemes-e erőltetni! A szakértő szerint számos helyzet adódhat az életben, ami erős szorongást vált ki a gyermekből. Ha zűrös időszakot, erős krízist – például egy válást – él meg a család, nagyon fontos fokozottan odafigyelni a gyermek jelzéseire.Szalma Ibolya arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a nagyszülőkkel lenni még a táboroztatásnál is jobb lehet, azért ennek a verziónak is kell, hogy legyenek szabályai. – A nagyszülők mindig is engedékenyebbek voltak az unokákkal, mint a szülők. Ez alapvetően jól van így, de akad valami, amit senkinek sem lenne szabad engedni: a kütyüzés – világít rá a szakértő. – A nagyszülői jelenlét is akkor az igazi, ha minőségi időt tudunk együtt tölteni. Ha a gyerekek egész nap gépeznek vagy tévéznek, akkor akár otthon is ülhetnének, semmit sem fognak profitálni a megváltozott körülményekből – vélekedik a gyermekpszichológus, és arra kéri a nagyszülőket, hogy az engedékenység helyett csináljanak inkább izgalmas közös programokat az unokákkal.Hozzáteszi, táborból is érdemes olyat választani, ami a természetbe hív, vagy a kreativitásra épül. Utóbbi, azaz amikor megélhetjük az alkotás szabadságát, egyébként is segít közel kerülni egymáshoz. Kreatív közegben a gátlásosabb gyerekek is gyorsabban oldódnak. Ám ha ennél többet is szeretnénk segíteni nekik, akkor próbáljunk olyan tábort választani, amibe barátokkal mehet a gyermek, így garantáltan nem fogja rosszul érezni magát.