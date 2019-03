A világ nagy részére "rászabadíthatja" a betegségterjesztő szúnyogokat a globális felmelegedés

Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális felmelegedés nyomán - figyelmeztetnek a kutatók.



"A klímaváltozás jelenti a legnagyobb és legátfogóbb fenyegetést a globális egészségbiztonságra" - mondta Colin J. Carlson, a washingtoni Georgetown Egyetem doktorandusza, a PLOS Neglected Tropical Diseases című tudományos folyóiratban publikált tanulmány társszerzője. Hozzátette: "a szúnyogok csupán a probléma egy részét képezik, ám a 2015-ben, Brazíliában kirobbant zikajárvány után, komolyan aggódunk, hogy mire számíthatunk a jövőben".



Carlson és a Floridai Egyetemen dolgozó Sadie J. Ryan azt tanulmányozták, hogy mi történne, ha a két leggyakoribb, betegségeket terjesztő szúnyog - az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti), valamint az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) -, a globális átlaghőmérséklet változásaival összhangban mozogna évtizedeken keresztül - írja a medicalxpress.com.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a bolygó leghalálosabb állatai közé sorolja a szúnyogokat, mivel azok évente emberek millióinak haláláért felelős betegségeket hordoznak. Az egyiptomi csípőszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog is hordozója lehet a dengue-, a zika- és a chikungunyavírusnak, valamint további legkevesebb tucatnyi olyan betegségnek, amely a kutatók szerint komoly fenyegetéssé válhat a következő ötven évben.



A globális felmelegedés miatt előfordulhat, hogy a világ csaknem teljes népessége ki lesz téve a betegségek fenyegetésének valamikor a következő öt évtized folyamán. A kutatók szerint a globális átlaghőmérséklet emelkedésével a trópusi területeken egész évben fennállhat, míg a világ többi részén szezonális lehet a betegségterjedés kockázata.



"Ezek a betegségek, amelyekre úgy gondolunk, mint szigorúan a trópusi területekre korlátozódó betegségekre, már most felütötték a fejüket az olyan számukra kedvező éghajlatú területeken, mint például Florida, mivel az emberek szerte a világba eljuttatják a különböző kórokozókat" - magyarázta Ryan.



"Az olyan helyeknek, mint Európa, Észak-Amerika és a trópusok magasan fekvő területei, amelyek eddig túl hűvösek voltak a vírusok számára, most olyan új betegségekkel kell szembenézniük, mint a dengue-láz" - tette hozzá Carlson.



A szakemberek szerint az éghajlatváltozás által legsúlyosabban érintett térségekben, beleértve Nyugat-Afrikát és Délkelet-Ázsiát, az ázsiai tigrisszúnyogok populációjának komoly visszaesésére kell számítani.



"Ez úgy hangozhat, mint egy félig jó, félig rossz forgatókönyv, ám az az igazság, hogy ez teljes egészében rossz" - húzta alá Carlson, hozzátéve, hogy, ha egy régió túlságosan felmelegszik ahhoz, hogy a dengue-láz terjedni tudjon, akkor ott egyéb, de ugyanolyan súlyos fenyegetésekkel kell szembenézni.