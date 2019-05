Allergológus: a környezetszennyezéssel magyarázható az asztmás megbetegedések megnövekedett száma

Régebben pollenek, házi poratkák okozták, de a jelenlegi környezetszennyező anyagoktól már önmagukban is kialakulhat az asztma - tette hozzá.



Mint elmondta, az asztma az allergiák második legsúlyosabb, legtöbb odafigyelést érintő fajtája lehet. A betegség kiváltó okát sokszor problémás megállapítani, ezért az elkerülése is nehéz - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy az allergiás hajlamot lehet örökölni, de a betegség kialakulásában a környezetnek, és egyes rizikófaktoroknak - dohányzásnak, elhízásnak - is nagy szerepe van.



Hangsúlyozta: asztmával teljes életet lehet élni a biológiai terápiák, illetve az egyre jobb gyógyszerek révén. Világjelenségnek mondta, hogy a betegek fele nem használja rendszeresen a gyógyszereit.



A műsorban elhangzott, évente nagyjából 15-20 ezer új beteggel bővül az asztmában szenvedők száma, már jelenleg is 350 ezer diagnosztizált ember él Magyarországon és feltehetően további 150 ezer ember életét nehezíti meg a betegség.