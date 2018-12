Az együtt töltött idő a legjobb ajándék

Egyedi is lehet az ajándék

Okosabb ajándékozás

Érző gyerekből érző felnőtt

Minden ajándékot különlegessé tehet a mögöttes tartalom. Példádul, ha közösen átélt élményhez kapcsolódik, vagy valamilyen családi ereklyéről, híres emberhez köthető tárgyról van szó.

A belefektetett munka is sokat számít. A kézzel készített tárgyak azért olyan értékesek, mert az ajándékozó sok időt és energiát szánt az elkészítésükre.

A meglepetés erejét sem szabad lebecsülni. A nem várt ajándék különlegessége ugyanis éppen abban áll, hogy nem számítottunk rá.

A másiknak adott segítség vagy támogatás is gyönyörű ajándék lehet. Odafigyelésre utal, ha valaki így kap ajándékot.

A december nemcsak az ünnepi készülődés, hanem az egyre nyilvánvalóbb túlfogyasztás időszaka is. Ebben a hónapban költünk a legtöbbet, legyen szó ételről, italról, ajándékról. Ez pedig nemcsak a pénztárcánk, de környezetünk, személyiségünk szempontjából sem jó. Hazánkban egy átlagember például évente 500 kg szemetet termel, amelynek tetemes részét karácsonykor dobálja a kukába, például csomagolóanyag formájában.Egy magyar átlagosan évi 95 kg papírt használ el, amelynek fele a megvásárolt termékek csomagolóanyaga. Bizonyos áruk esetében a csomagolás természetesen elkerülhetetlen, az ajándékozásnál ez azonban inkább hagyomány, mint szükség, hívja fel rá a figyelmet egy kutatás. Ha tehát csak a csomagolást elhagynánk vagy helyettesítenénk alternatív megoldásokkal, már 50 ezer fát mentenénk meg évente, és akkor hol vagyunk még az igazán tudatos karácsonytól, amelynek során egyszerre tettünk magunkért és a környezetünkért is?Már a fentiekből is látszik, hogy akkor is érdemes a tudatosságra törekedni, ha egy évben csak egyszer van karácsony, és így kivételes alkalomnak gondoljuk. Olvasónk, Ildikó évek óta igyekszik minél személyesebb és környezetbarátabb módon megoldani a karácsonyt. – Ha tárgyi ajándékot veszek, azt valamilyen szövetbe csomagolom, amit később is fel lehet használni. De odafigyelek arra is, hogy lehetőség szerint ne műanyag termékeket válasszak, s ha csak tehetem, helyi vállalkozásokat segítek a döntéseimmel, nem rendelek a tengerentúlról – magyarázza, és hozzáteszi, bárhogy is legyen, legjobban élményt szeret ajándékozni.Családjában jól bevált a színházjegy vagy mozijegy ajándékozása. De szabadulószobába és gyógyfürdőbe is fizette már be szeretteit. Jól tette, mondják a szakértők, akik egyre hangosabban próbálják felhívni a figyelmet rohanó világunkban az együtt töltött idő fontosságára. Ma már számos művészeti program közül is választhatunk: vihetjük szeretteinket például festeni vagy kézműveskedni is. Ha pedig mégis ragaszkodnánk a tárgyi ajándékhoz, akkor is tehetünk vele a környezetünkért. Számos szervezetnél, alapítványnál vásárolva természetvédelmi, szociális, esélyegyenlőségi munkát is támogathatunk, és nem utolsósorban igazán egyedi, hasznos kincshez juthatunk, írja a tudatosvasarlo.hu oldal.Szalma Ibolya pszichológus egyetért azzal, hogy magunkért és kapcsolatainkért is akkor teszünk a legtöbbet, ha élmény alapon ajándékozunk.Felhívja rá a figyelmet, hogy a gyerekeket manapság elöntik a játékok. Mindenhol reklámokba botlanak, a szülők pedig bedőlnek, és mindent meg is vesznek nekik. – A gyerekszobák tele vannak csillogó-villogó kütyükkel már egészen kicsi koruktól kezdve, időt pedig egyre kevesebbet szánnak rájuk. Az év végi, ajándékozós időszak különösen nehéz ebből a szempontból – emeli ki, és hozzáteszi, az a legnagyobb baj, hogy a divatos játékok, még ha ezt is hirdetik magukról, a kreativitást nem fejlesztik. – Tehát, ha már ajándékot kell választani, akkor társasjátékot vegyünk például, hiszen ezek veszíteni és nyerni is megtanítanak, arról nem is beszélve, hogy játék közben muszáj gondolkodniuk és megoldást találniuk a problémáikra. A család ráadásul ilyenkor együtt tölti az idejét – mondja.Hozzáteszi, már egy egészen kicsi gyereket is meg lehet rá tanítani, hogy ajándékot nem csak kapni, hanem adni is jó. – Vegyünk részt együtt egy jótékonysági cipősdoboz-akcióban például. Válogassunk ajándékot rászoruló gyerekeknek együtt, és beszélgessünk a szegénységről. Folyamatosan kérdezzünk vissza, ismételjük, amit fontosnak tartunk, hogy egy életre beivódjon, hogy miért nem csak kapni jó. A gyerekek eredendően csodálatosan érzékenyek és toleránsak, ez az élet legjobb időszaka arra, hogy igazán szenzitívvé tegyük őket a világ dolgaira. Ha kisgyermekként megerősítjük bennük a szépet, talán felnőttként is érzékenyek lesznek – mondja a szakértő.