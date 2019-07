Az elhízás már a dohányzásnál is többször okoz rákot Nagy-Britanniában

A rák négy leggyakoribb típusának kialakulásában már nagyobb szerepet játszik az elhízás, mint a dohányzás - állapította meg egy brit kutatószervezet.



A brit rákkutató szervezet (Cancer Research UK) adatai szerint a bél-, a vese-, a petefészek- és a májrák okai között gyakrabban szerepel az elhízás, mint a dohányzás. Számításaik szerint sok millió embernél nőtt meg a daganatos betegség kialakulásának kockázata a túlsúlyuk miatt. Mint rámutattak, Nagy-Britanniában az elhízottak száma a duplája a dohányosokénak.



A szervezet hangsúlyozta, hogy nem akarja a dohányzás okozta rákkockázatot az elhízás okozta rákkockázathoz hasonlítani, és kiemelte, hogy mindkettő növeli a rák kialakulásának veszélyét.



A túlsúly vagy az elhízás miatt évente csaknem 23 ezer daganatos megbetegedés történik Nagy-Britanniában, a dohányzáshoz pedig évi több mint 54 ezer daganatos megbetegedés köthető.



A szervezet adatai alapján az évi 42 ezer bélrákos esetből 4800-at okoz az elhízás, 2900-at a dohányzás. Az évente előforduló 12 900 veserákból az elhízás 2900, a dohányzás 1600 esethez kapcsolható.



Az 5900 májrákos megbetegedés közül 1300-at okoz elhízás és 1200-at a dohányzás. Az évi 7500 petefészekrákból pedig 490 oka az elhízás és 25 eset köthető a dohányzáshoz.



Jelenleg a briteknél még mindig a dohányzás szerepel az első helyen a megelőzhető rákok okozóinak listáján, de az elhízás már a második. Viszont míg a dohányosok száma csökken, az elhízottak száma egyre jobban nő - figyelmeztettek a szakértők emlékeztetve arra, hogy a brit felnőtt lakosság harmada elhízott.



A statisztikák szerint az Egyesült Királyságban a felnőttek között 13,4 millió a nem dohányzó, de elhízott, 6,3 millióan dohányoznak, de nincsenek elhízva, és 1,5 millió a dohányzó és elhízott - ismertette a BBC News.



Az elhízás és a daganatos betegségek kialakulása közötti kapcsolatot már alaposan feltárták a kutatások, de háttérben álló biológiai mechanizmust a tudósoknak még nem sikerült teljesen megismerniük.



A zsírsejtek extra hormonokat és növekedési faktorokat hoznak létre, ezért a testben lévő sejtek gyorsabban osztódnak. Ez növeli a rákos sejtek kialakulásának esélyét. A testmozgás azonban valószínűleg szintén szerepet játszik a szakértők szerint.



A szakértők hangsúlyozzák, hogy a túlsúly vagy az elhízás nem jelenti azt, hogy az ember biztosan daganatos beteg lesz, ugyanakkor erősen növeli a betegség kockázatát, ami annál magasabb, minél nagyobb a túlsúly, valamint túlsúly vagy elhízás időtartama.



A brit rákkutató szervezet szerint 13 különböző daganatos betegség köthető az elhízáshoz: a mellrák (a változó kor utáni nőknél), a bélrák, a hasnyálmirigyrák, a nyelőcsőrák, a májrák, a veserák, a felsőgyomor-rák, az epehólyagrák, a méhrák, a petefészekrák, a pajzsmirigyrák, a leukémia és az agydaganat.



Az elhízás és a daganatos betegség kialakulása közötti kapcsolat csak a felnőtteknél áll fenn, de a gyermekeknél is fontos az egészséges testsúly megőrzése - mondták a szakértők.



Linda Bauld, a brit rákkutató betegségmegelőzési szakértője hangsúlyozta, hogy a kormánynak többet kell tennie a súlyos probléma megoldására.



"Miközben nagyon is tisztában vagyunk a dohányzással kapcsolatos egészségügyi kockázatokkal, az elhízás elleni küzdelemért kevesebb erőfeszítést tettek, pedig az most már a rák fő oka" - mutatott rá a Brit Orvosi Szövetség közleménye.