Az irodai dolgozók közel harmada betegen is bemegy dolgozni

Az influenza tüneteit szinte mindenki ismeri: láz, fejfájás, orrfolyás, köhögés, levertség. A cseppfertőzéssel terjedő kórokozók levegőn át vagy érintkezés során megtámadhatják és legyengíthetik az egészséges szervezetet, azonban ezeknek a vírusos megbetegedéseknek egy része megelőzhető volna.



Az AeraMax megbízásából készült kutatásból kiderül, hogy az irodisták közel harmada betegen is bemegy dolgozni, az egy légtérben eltöltött nyolc óra pedig jelentősen növelheti a vírusfertőzések kockázatát. Előfordulhat, hogy egy munkavállaló csak a tünetek súlyosbodása után dönt úgy, hogy inkább otthon marad, de addigra már megfertőzte a munkatársait.



Sokan úgy hiszik, hogy megbetegedésüket a hideg időjárás okozza, pedig néhány tünetegyüttes mögött egy esetleges vírusfertőzés áll. Influenzaszezonban különösen érdemes odafigyelni a levegő tisztaságára, hiszen a kórokozók levegőn át is megtámadhatják az immunrendszert.



Az Inspira kutatócég kétszáz 30 és 55 év közötti irodai dolgozót kérdezett meg a beltéri levegő minőségével foglalkozó AeraMax megbízásából. A felmérés azt mutatta, hogy a válaszadók közel harmada (32,5%) jellemzően betegen is bemegy dolgozni, ha pedig az irodában nincs légtisztítás, akkor a levegőben terjedő vírusok könnyen tudnak terjedni. A megkérdezettek közül minden harmadik munkavállaló évente körülbelül 4-7 napot hiányzik a munkából betegség miatt, a bevételkiesést pedig mind a munkavállaló, mind a munkáltató megérzi.



A tiszta levegő nemcsak a munkavállalók egészségére, hanem a teljesítményükre is hatással van. A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók döntő többsége (93%) egészségesebbnek tartja azt a munkahelyet, ahol működik légtisztítás, szintén magas azoknak az aránya (94%), akik úgy gondolják, hogy a tiszta irodai levegő támogathatja a hatékonyabb munkavégzést. Ez azonban szellőztetéssel nem megoldható, hiszen ezzel csak a kinti, mostanában különösen szennyezett levegő kerül a beltérbe, sőt ez a nyílászárók résein keresztül is bejut az épületekbe.



Éppen ezért érdemes a beltéri levegő állapotára is odafigyelni, akár egy-egy légtisztítót elhelyezni a helyiségekbe, hogy még inkább elkerüljük a megbetegedésekkel járó kellemetlenségeket. Ezek – a megbetegedések okozta költségekhez képest elenyésző beruházással járó – eszközök ugyanis képesek kiszűrni és eltávolítani a levegőben terjedő szennyező anyagok 99,97 %-át, a pollent és más allergén anyagokat, poratkákat, gombaspórákat, háziállatok szőrét, sőt még a cigarettafüstöt is. A készülékek HEPA szűrője pedig a penész és a gombák ellen véd, egy ionizált mező segítségével hatékonyan távolítja el a levegőben terjedő bacilusokat, vírusokat, ami a téli időszakban hasznosnak bizonyul. A berendezések kiválasztásánál fontos szempont, hogy hol szeretnénk használni. Az irodákba, közös helyiségekbe a falra szerelhető professzionális változatokat ajánlják a szakértők, mert ezek általában hatékonyabban keringtetik a levegőt.