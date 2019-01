Egészségesebb szeretne lenni? Mellőzze a marhahúst, a bolygónak is jót tesz vele

Aki szeretne egészségesebben élni és a környezetet védeni, annak kevesebb marhahúst kellene fogyasztania, emellett az alternatív fehérjeforrásokra váltás világszerte akár 2,4 százalékkal csökkentheti a táplálkozással összefüggő haláleseteket, sőt, ez a gazdagabb országok esetében akár 5 százalék is lehet egy csütörtökön megjelent tanulmány szerint.



Az Oxford Martin Schoolnak a Világgazdasági Fórum (WEF) számára készített kutatásából az is kiderül, hogy 2010-ben a marhahús-előállítás az élelmiszertermeléssel kapcsolatos üvegházhatású gázok kibocsátásának 25 százalékáért volt felelős. Az alternatív fehérjeforrások azonban jelentősen csökkenthetik a kibocsátást.



Kétszáz kilokalória tápértékű marhahús előállítása 23,9 kilogramm szén-dioxid kibocsátásával jár. Összehasonlításul ugyanennyi tápértékű bab, búza vagy dió előállítása során csupán egy kilogramm, vagy ennél is kisebb mennyiségű szén-dioxid kerül a légkörbe. Egyéb fehérjeforrások előállításánál ez az érték némileg magasabb, de még mindig jóval alacsonyabb, mint a marhahús esetében: a tofunál három kilogramm, a sertéshúsnál négy kilogramm, a csirkehúsnál pedig hat kilogramm körüli mennyiséggel kell számolni.



A Világgazdasági Fórum környezetvédelmi szakértője, Dominic Waughray hangsúlyozta, hogy a jövőben aligha lesz lehetséges, hogy a világ hús iránti keresletét fenntartható módon fedezni lehessen. Hozzátette azonban azt is: "ez a tanulmány megmutatja, hogy lehetséges elegendő tápanyagot előállítani tízmilliárd ember számára és javítani ezzel az emberek egészségi állapotát, anélkül, hogy ehhez szükségszerűen le kellene mondani a húsról". Ugyanakkor fontos, hogy a hústermelésnek hatékonyabbnak kell lennie, és a fogyasztóknak sokoldalúbban kell táplálkozniuk.