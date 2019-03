Először ültettek át HIV-pozitív élődonortól származó vesét szintén HIV-fertőzött emberbe

A világon elsőként ültettek át HIV-pozitív élődonortól származó vesét egy szintén HIV-fertőzött ember szervezetébe az amerikai Johns Hopkins Egyetem orvostudományi karának szakemberei.



A transzplantációt hétfőn hajtották végre, ám az egyetem csak csütörtökön számolt be a műtétről.



A szervdonor az Atlantában élő 35 éves Nina Martinez volt, aki azért vállalkozott a beavatkozásra, hogy leszámoljon a stigmával, amely még ma is gyakran övezi a HIV-fertőzöttséget.



A baltimore-i intézmény szerint Martinez és a - neve elhallgatását kérő - befogadó is jól van.



"Itt egy betegség, amely egykor egyenlő volt egy halálos ítélettel, ma pedig olyannyira kordában lehet tartani, hogy a fertőzött embereknek lehetőségük van megmenteni valaki más életét" - mondta a hétfői transzplantációt végző Dorry Segev, az egyetem orvostudományi karának professzora.



Az orvosok csupán az elmúlt néhány évben - a Dél-afrikai Köztársaságban végzett úttörő beavatkozások nyomán -, kezdték átültetni elhunyt HIV-pozitív páciensek szerveit szintén fertőzött emberekbe, vagyis olyan donorszerveket hasznosítva, amelyek korábban "kárba vesztek".



2016 óta 116 ilyen típusú vese- és májátültetést hajtottak végre az Egyesült Államokban egy tanulmány keretében.



A szervátültetéseket koordináló nonprofit szervezet, a UNOS munkatársa, David Klassen szerint az ilyen típusú transzplantációkkal kapcsolatban felmerülő egyik kérdés az, hogy jár-e bármilyen kockázattal, ha a szervdonor a HIV-vírus másik törzsével fertőzött, mint a befogadó személy, ám eddig semmilyen problémával nem találkoztak a szakemberek.



Segev szerint a HIV-pozitív páciensek veseadományozásával kapcsolatban eddig az adott okot az aggodalomra, hogy a megmaradó veséjük esetleg károsodik a vírustól, vagy az annak kezelésére használt régebbi gyógyszerektől.



A szakember szerint azonban a HIV-fertőzés kezelésére használt legújabb gyógyszerek már sokkal biztonságosabbak és hatékonyabbak. Segev és kollégái nemrég 40 ezer HIV-pozitív személy veséjének egészségét vizsgálták, és arra jutottak, hogy azoknál, akik kontroll alatt tartják a vírust és nem küzdenek egyéb vesekárosító betegséggel, mint például magas vérnyomással, ugyanakkora a kockázata egy élődonoros veseátültetések, mint egy nem HIV-fertőzött donor esetében.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)