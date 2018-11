Ezért is érdemes rendszeresen teát fogyasztani

Az összefüggés okát ugyan kevésbé ismerik, de a Pekingi Egyetem közegészségügyi karának kutatói azt találták, hogy alacsonyabb volt a csonttörések száma azok körében, akik minden nap ittak zöld teát, de különösen azok körben, akik több mint 30 éve rendszeres teafogyasztók.



A Nutrients and Osteoporosis International tudományos folyóirat novemberi számában közzétett tanulmányukba a szakemberek véletlenül kiválasztott 453 625 ember adatait vonták be, amelyeket egy kínai biobankban őriznek.

Az emberek által a teafogyasztási szokásaikról szolgáltatott adatokat és feljegyezett csonttöréseiket összevetve kimutatták, hogy 12 százalékkal volt alacsonyabb a csonttörés kockázata a rendszeres teafogyasztók körében és 20-30 százalékkal a 30 éven át fogyasztók körében a medencecsont-törés kockázata azokhoz képest, akik nem ittak teát.



Li Ki-ming professzor, a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta, hogy a csonttörés fontos népegészségügyi kockázat. Korábbi kutatások is kimutatták már, hogy nagyobb azon menopauzában szenvedő nők csontsűrűsége, akik rendszeresen isznak zöldteát.



Úgy vélte azonban, hogy tanulmányukat még szélesebb körben folytatni kell, hogy pontosabb adatokat kapjanak az összefüggésről., mivel a teafogyasztás más tényezőkre, mint az emberek koncentrációjára, éberségére is hatással lehet.