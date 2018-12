Ezt biztos nem gondolta volna! A túl sok alvás is káros az egészségre

A pekingi Fuvaj Kórház és a kanadai McMaster Egyetem tudósai által végzett kutatásban 116 ezer 632, a világ 21 országából származó 35 és 70 év közötti személy vett részt. 2003-tól nyolc éven át követték őket figyelemmel, ezalatt 4381 halálesetet és 4365 esetben szív- és érrendszeri betegséget regisztráltak.



Figyelembe vették a szakértők azokat a tényezőket, melyek befolyásolhatták az eredményeket, mint például a résztvevők korát, nemét, alkoholfogyasztását, a kardiovaszkuláris betegségekre, diabéteszre és vérnyomásra vonatkozó családtörténetét.



Ez alapján arra jutottak, hogy azoknál, akik 6-8 órát alszanak naponta, a legalacsonyabb a halál és a betegségek kockázata. Az ennél kevesebb és az ennél több alvás is összeköthető volt a megnövekedett rizikóval, de a több alvásnál nagyobb volt a kockázat, mint a kevesebb alvásnál.



Nap 8-9 órányi alvás 5 százalékkal növelte a kockázatot, 9-10 órányi alvás 17 százalékkal, a több mint 10 órányi alvás pedig 41 százalékkal. Ugyanakkor a kevesebb mint 6 óra alvás 9 százalékkal növelte a kockázatot.



A tudósok szerint a napközbeni pihenő - 30-60 perces - növelheti a veszélyt, kivéve ha az egyének éjszaka 6 óránál kevesebbet alszanak.



A tanulmány azonban azt feltételezte, hogy az alvás időtartama nem változik a követési időszakban, ráadásul a szakértők nem gyűjtöttek az alvási zavarokra, például álmatlanságra (inszomnia) vagy légzéskihagyásra (apnoé) vonatkozó adatokat. Ezek hatással vannak az alvás minőségére, és befolyásolhatják az egészséget is.



A kutatók a European Heart Journal című szaklapban mutatták be eredményeiket. Ezek hasonlatosak a brit kutatók által egy hónappal korábban bemutatott kutatáséhoz. Eszerint azoknál a nőknél, akik 8 óránál többet alszanak, minden plusz órával 20 százalékkal megnövekszik a mellrák kialakulásának kockázata.