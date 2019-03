Figyelem, idén korábban kell számítani a kullancsveszélyre!

Az enyhe idő miatt korábban kell számítani a kullancsveszélyre, ezért az állat által terjesztett fertőző betegségek elleni védőoltásokat is előbb kell beadatni - mondta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke egy háttérbeszélgetésen szerdán.



Póta György felhívta a figyelmet, hogy az enyhe tél miatt a kullancsok átteleltek, előbb lesznek aktívabbak és korábban szaporodnak, ezért az általuk terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis) elleni védőoltást is előbb kell beadatni.



A teljes védettséghez egy-három hónap különbséggel két oltásra van szükség, így tavaszra, nyár elejére fejti ki az oltás a védő hatását - hangsúlyozta, hozzátéve, egy év múlva ismétlőoltást kell kérni.



A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltás nem a csípés és a rovar bőrbe jutása ellen véd, hanem az általa terjesztett vírusos agyhártyagyulladás kialakulása ellen, amely súlyos, nem ritkán maradványtünetekkel gyógyuló betegség.



Póta György szerint tévhit, hogy csak erdőben, kirándulás közben juthat a bőrbe kullancs, az élősködők a házak kertjében, hobbikertekben, városi zöld területen is jelen vannak.



Az adatok szerint olyan helyeken, országokban is megjelentek már a kullancsok, ahol eddig ritkán lehetett találkozni velük, így például a Baltikumban vagy Skandinávia bizonyos részein. Magyarország a kullancsok által közepesen fertőzött országok közé tartozik, de magasabb kockázatúnak számít az ország délnyugati része és az északi határ középső szakasza.