Gyerekeknél rengeteg panasz hátterében állhat ételintolerancia - Akár egészséges ételek is sok tünetet okozhatnak

Nemcsak visszatérő hasfájás, étvágytalanság vagy székelési gondok, hanem ekcéma, fejfájás, figyelemzavar, hiperaktivitás hátterében is meghúzódhat ételintolerancia a gyerekeknél. Az ételintolerancia okozta panaszok nem igényelnek gyógyszeres kezelést, megfelelő diétával a tünetek enyhíthetők, megszüntethetők.



Gyakran éveken át küzdenek a családok gyerekek szerteágazó panaszaival, mire felmerül valakiben, hogy ételintolerancia is állhat a tünetek hátterében. Az ételintolerancia vagy ételérzékenység nem ételallergia: ha valaki olyan alapanyagokat, ételeket fogyaszt, amelyekre nem allergiás, hanem érzékeny, a tünetek nem azonnal alakulnak ki, sokszor ezért nem feltételeznek összefüggést az étrend és a panaszok között.



– Ellentmondásnak hat, de az egészséges ételek is kiválthatnak ételintoleranciát. A tejtermékeken és a gabonaféléken túl valaki érzékeny lehet akár egyes zöldségekre, gyümölcsökre, fűszerekre, ritkábban húsokra is, ezek mellett az élelmiszeriparban gyakran használt adalékanyagok is okozhatnak panaszokat – magyarázza dr. Takáts Alajos, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnöke.



– Hasfájós, fejfájós, ekcémás, bőrkiütésekkel küzdő gyerekeknél viszonylag hamar felmerül, hogy az étrenddel is gond lehet, ám ételintoleranciára lehet gyanakodni akkor is, ha nem találják az okát krónikus fáradékonyságnak, figyelemzavarnak, hiperaktivitásnak vagy akár gyermekkori elhízásnak. A gyerekek szervezete ilyenkor az egyes alapanyagokkal szemben termel ellenanyagokat, amelyek szerteágazó tüneteket válthatnak ki – teszi hozzá Takáts Alajos.



Az ételintolerancia laboratóriumi vizsgálattal mutatható ki, gyerekeknél körülbelül 3 év a korhatár, amikor már elég fejlett az immunrendszer ahhoz, hogy a teszt valós eredményt adjon. Az allergiavizsgálatok az ételintolerancia kimutatására nem alkalmasak, mert előbbinél Immunglobulin E (IgE), utóbbinál Immunglobulin G (IgG) antitesteket vizsgálnak.



Az ételintoleranciát meggyógyítani ugyan nem lehet, viszont az érzékenységi reakciókat kiváltó alapanyagok elhagyásával az ételintolerancia által kiváltott panaszok néhány hét alatt gyógyszer és kezelés nélkül is enyhülhetnek, megszűnhetnek.



Takáts Alajos kiemeli: gyerekek diétáját minden esetben dietetikus útmutatása szerint kell összeállítani, hogy ne alakuljon ki hiányállapot és a fejlődő szervezet az étrendi megszorítások ellenére is megkapjon minden tápanyagot, amire szüksége van.