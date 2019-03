Honnan nyerhetünk energiát?

Ételek és italok, amelyek segítenek egészséges energiát nyerni

A telítetlen zsírsavak, köztük az Omega-3 zsírsav jó karban tartja az idegrendszert, segíti a hangulatunkat javítani, így feszültebb időszakban mindenképpen ajánlott több halat fogyasztani.Emellett telítetlen zsírsavakban gazdag még az avokádó vagy az olajos magvak. Folsavat pedig nem csak az állapotos hölgyeknek ajánlott többet bevinniük, hiszen hiánya akár szorongást és labilis lelki állapotot okozhat. A folsavban gazdag ételekkel mérsékelhetjük a hangulatunk állandó váltakozását, ezért érdemes több májat, brokkolit, karfiolt, spárgát, karalábét és spenótot fogyasztanunk. A rendszertelen étkezés pedig vércukorszint ingadozást okozhat, és egészen addig rossz közérzetet, míg nem csillapítjuk az éhséget. Ugyanez igaz a magnézium szegényes étkezésre is, ezért télen különösen fontos a csonthéjas gyümölcsök fogyasztása.Fogyaszthatunk sok csirkét, pulykát, marhát és halat, bármilyen formában: főzve, párolva, sütve, fűszerezzük változatosan. Együnk mellé friss zöldséget, hiszen magas vitamin-, ásványi anyag-, és rosttartalommal rendelkeznek. Ha tehetjük, válasszuk a szezonális, hazai és bio termékeket.A hüvelyesek a növények közül az egyik legmagasabb fehérjetartalommal bírnak, ami ebből a szempontból előnyössé teszi fogyasztásukat.Ha érzékenyek vagyunk rá, korlátozott mértékben fogyasszuk őket, ugyanis sokaknál puffadást és bélirritációt okozhatnak nagy mennyiségben. Viszont magas kálium, magnézium, jelentős B1, B2, B6-vitamin tartalmú élelmi anyagoknak számítanak. A növényi eredetű táplálékok sorában pedig kiemelkedő kalcium, vas és cink tartalommal rendelkeznek. A feketebab, a vörösbab, a zöldbab, sárgaborsó, zöldborsó és csicseriborsó ajánlott fogyasztásra.A sajtok és a tejtermékek a szervezet számára fontos kalciumforrások, ezért ha nem vagyunk rá érzékenyek, akkor is az organikus, bio formákat részesítsük előnyben, a megfelelő mennyiségben fogyasztva. A tojás kiváló fehérje és tápanyagforrás. Sárgája értékes színanyagokat tartalmaz, ami jó hatással van a szemre. A koleszterinszintet befolyásoló hatásával kapcsolatos több évtizedes mítosz már a múlté, így bátran fogyaszthatjuk.A hársfaméz kiváló hangulatjavító és az édes íz utáni vágyunkat is remekül csillapítja. Fogyasztásakor egyértelműen érezhető a hársfavirág gyógyító, feszültségcsökkentő hatása, mely segít a lecsökkent vércukorszint helyreállításában is. Egy finom, mézes zöld tea órákra képes lehet megnyugtatni, ha úgy érezzük, robbanunk a feszültségtől.Az olajos magvak is egészségesebb alternatívát kínálnak a stresszoldó édességevés helyett, hiszen a bennük rejlő vitaminok, ásványi anyagok, a már említett telítetlen zsírsavak és a magnézium is segíthetnek az egyensúly megtalálásában. A diákcsemege, ahol pedig aszalt gyümölcsökkel van vegyítve, valódi energiabomba. Érdemes azonban magunknak elkészíteni, mert a legtöbb előregyártott termék tele van myogyoróval, amire sokak érzékenyek. Valójában a legtöbben nem a mogyoróra, hanem a rajta levő penészgombára érzékenyek, és a mogyorók legtöbbje szennyezett.Az Új-Zélandról származó gyümölcs 30%-kal több C-vitamint tartalmaz, mint más citrusfélék, ezen kívül magnézium is van benne bőven. E kettős kiváló nyugtató, stresszoldó képességgel bír. A gold kiviben pedig még több hasznos tápanyag van. Nem tudni, mely összetevő miatt, de a rendszeresen fogyasztott kivi koleszterincsökkentő hatással is bír.A tökmagban bőségesen találunk cinket, amely nemcsak étvágycsökkentő, hanem a stresszhelyzetek kezelésében is segíthet. Pirított változatában pedig a B1 - és B6-vitaminok erősítik az idegrendszert, és óvják meg a kimerültségtől. A minden magban megtalálható Omega-3 zsírsavak az idegek és a szervezet kiegyensúlyozottságát segítik.Ha szeretnél gyorsan megnyugodni, gondolataidat lecsillapítani, akkor a paradicsomlében található szerotonin előanyag a triptofán jó megoldás, illetve a citromfű- vagy orbáncfűtea is segíthet csökkenteni a stresszt.