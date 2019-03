Így készítsd el finoman és változatosan a csicseriborsót

A csicseriborsó az alapvető ételek közé tartozik Ázsiában és Dél-Amerikában. Magas fehérjetartalma miatt különösen népszerű azokban az országokban, ahol a hús nem, vagy nehezen elérhető.Például rengeteg indiai ételnek képezi az alapját. Európában is régen ismert, de csak az utóbbi években kezdi újra elfoglalni a helyét a köztudatban, mert nemcsak a vegetáriánus fogások egészséges összetevője, de remekül támogathatja a fogyókúrát is.A csicseriborsó 100 grammja 275 kalóriát tartalmaz, ez alapján könnyen mondhatnánk rá, hogy nem tűnik kifejezetten diétásnak, azonban magas rosttartalma garantálja, hogy a belőle készült étel hosszan eltelítse az embert, és még az emésztést is segíti.A csicseriborsóban ugyan 60 gramm szénhidrát van, azonban ebből csupán 11 gramm a gyorsan felszívódó szénhidrát. Számos kutatás bizonyítja, hogy a csicseriborsó mérsékli a vércukorszint-emelkedést az étkezések után pektintartalmának köszönhetően, így cukorbetegek is fogyaszthatják.Kiemelkedően magas, 20 grammos fehérjetartalma miatt sportolók is szívesen fogyasztják, hiszen hozzájárul az izomépüléshez. A fehérjetartalma magasabb, mint a tojásé, melynek 100 grammjában mindössze 11 gramm protein található.A csicseriborsó annyira változatosan elkészíthető, hogy akár egy egész napnyi étrendet is össze lehet belőle állítani, így gyűjtöttünk reggelire való fogástól egészen a nassolnivalóig mindent, hogy lehessen válogatni.Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a száraz csicseriborsót mindig hosszan be kell áztatni főzés előtt, akárcsak a lencsét. Az áztatás ideje nyolc-tíz óra, és a főzési idő még így is akár másfél óra lehet, ezért jó ötlet lehet egyszerre nagyobb mennyiséget főzni belőle, majd ezt kisebb adagokban lefagyasztani, hogy legközelebb ne kelljen az egész procedúrát elölről elvégezni. Fagyasztóban akár fél évig is eláll. Receptek: itt