Kis csalással bírjuk majd az ünnepi menüt: a szaloncukor-nassolás is külön étkezésnek számít

Mákos és diós bejgli, pitehegyek, töltött káposzta, halászlé, pulyka, és minden, mi szem-szájnak ingere – a karácsonyi terülj-terülj asztalkám hívogató, a megszokott habzsolás azonban törvényszerűen megbosszulja magát.Bakosné Kopasz Szilvia dietetikus felhívja a figyelmet, hogy karácsonykor a szokásosnál is többet eszünk, hiszen az ünnepi asztal mellett mindenhol finom falatok ejtenek kísértésbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül egészségtelennek kell lennie az ünnepnek.– A karácsonyi menü is lehet egészséges, ha a mennyiség helyett a minőségre figyelünk, és néhány hozzávalót kicserélünk – kezdi. – A halászlé például a fogyókúrába is beilleszthető. A szegedi változat ebből a szempontból előnyösebb, hiszen ott a sűrítés a saját anyagával – halhús passzírozásával – történik, míg a bajai változat tésztával kerül az asztalra. Fontos, hogy ha lehet, ne fogyasszunk még pluszban kenyeret is mellé. Az ünnepi menüben egészséges fogás lehet, ha a halat nem rántva, hanem párolva, grillezve, zöldségekkel, illetve salátákkal együtt tálalva fogyasztjuk – magyarázza, és azzal folytatja, a majonézes, öntetes saláták helyett célszerű natúr vagy joghurtos, kefires öntettel, esetleg minimális olívaolaj felhasználásával készült salátákat fogyasztani.– A karácsony elmaradhatatlan fogása szinte minden család asztalánál a töltött káposzta. Egészségesebbé tehetjük, ha a zsírosabb sertéshús helyett fele arányban vagy teljes egészében pulykahússal és kevesebb rizzsel, barna rizzsel vagy bulgurral, árpagyönggyel készítjük a tölteléket. Ha tejfölt is tálalunk mellé, mindenképpen a zsírszegény változatot részesítsük előnyben – tanácsolja, és hozzáteszi, a karácsonyi menü szinte kötelező kelléke a mákos és diós bejgli is. – Az olajos magvak magas kalóriatartalommal rendelkeznek, de gazdagok telítetlen zsírsavakban is, amelyek viszont jótékony hatással vannak a szívre és az érrendszerre, ezért ha mértékkel fogyasztjuk, része lehet a karácsonyi étkezésnek is. Napi 1-2 vékony szeletet lelkifurdalás nélkül megengedhetünk magunknak – nyugtat meg.– A karácsonyi fűszerek, mint például a fahéj, szegfűszeg, vanília, intenzív aromájukkal növelhetik az édes íz érzetét, így a hozzáadott cukor mennyiségét csökkenthetjük, illetve kiválthatjuk eritrittel, steviával, nyírfacukorral (xylit). Az édesítőszerek helyett használhatunk pár szem datolyát, magas kakaótartalmú csokoládét apróra vágva, vagy kis mennyiségben érett banánt, bár ezek szintén emelik a kalóriatartalmat. A bátrabbak megpróbálhatják például a liszt egy részét zabpehelyliszttel helyettesíteni – mutat rá Bakosné Kopasz Szilvia.Felhívja rá a figyelmet, hogy ahhoz, hogy ez a néhány nap valóban kellemesen teljen, fontos a megfelelő közérzet. – Télen egyébként is hajlamosak vagyunk több és kalóriadúsabb ételt fogyasztani. Ha lehet, próbáljunk a mértékletességre törekedni. Próbáljunk meg lassan enni. Rágjunk meg jól minden falatot. Figyeljünk az adagokra. Inkább kisebb mennyiséget szedjünk, hiszen sok fogásból kell válogatnunk. Fogyasszunk minél több zöldséget, gyümölcsöt a nap folyamán – mondja, és azt javasolja, hogy az elfogyasztott 1-2 szem szaloncukrot vagy 1-1 szelet süteményt tekintsük az öt étkezés egyikének.– A cukor egy részét érdemes kiváltani mézzel, a már említett datolyával, vagy akár érett banánnal. Egy normál testalkatú egyénnek nem feltétlenül kell az édesítőszereket előnyben részesíteni, ha nem indokolt. A búzalisztet lehet keverni teljes kiőrlésű liszttel, zabpehelyliszttel, de az arányokra érdemes figyelni, mert könnyen veszíthet az élvezeti értékéből az adott sütemény vagy étel – folytatja. Hozzáteszi, az ünnepek alatt is fontos, hogy a folyadékfogyasztásunk megfelelő legyen. – A víz mellett igyunk gyümölcs- és gyógyteákat, frissen préselt gyümölcslevekből készült koktélokat, fűszerezett forró italokat. Alkoholt tartalmazó italokat kizárólag kis mennyiségben, inkább csak étkezéshez fogyasszunk, így lassabb az alkohol felszívódása. A minőségi borok mérsékelt mennyiségben való fogyasztása javasolt. Férfiak számára 4 dl sör vagy 2 dl száraz vörösbor. Nők esetében 2 dl sör vagy 1 dl vörösbor jöhet – fejezi be.– Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás sokszor célravezetőbb. Kerüljük azokat a diétákat, amelyek rövid időn belül ígérnek nagyobb testsúlyvesztést. Ha mindenképpen szükséges a fogyókúra, javasolt szakember tanácsát kérni, aki személyre szabottan tud megfelelő tanácsokat adni a testtömeg megfelelő ütemű csökkentésére. Fontos a napi ötszöri étkezés, változatosság. Javasolt beiktatni heti 1-2 alkalommal valamilyen mozgásformát, vagy naponta fél órát sétálni – mondja a szakértő.