Lemaradhat a tananyagban a nem iskolaérett gyerek

Lemaradhat a tananyagban az a gyermek, akit nem iskolaéretten írattak be az iskolába - közölte Szakács Adrienn szakpszichológus kedden az M1 aktuális csatornán.



A szakértő azt mondta, azok, akik úgy kezdik meg az iskolát, hogy nem megfelelő a koncentrációképességük és a teherbírásuk, hamar elfáradnak, emiatt pedig nem tudnak odafigyelni a pedagógusra.



Kiemelte, éppen ezért nem szabad sürgetni az iskolakezdést, egy év is sokat segíthet a gyermeknek.



Az iskolaérettség testi, értelmi, érzelmi, szociális és pszichés alkalmasságot, felkészültséget jelent az iskolára. Az iskolakezdési időszakban a központi idegrendszerben komoly folyamatok történnek, amelyek által például a kéztőizmok alkalmassá válnak a ceruza tartósan helyes fogására, kialakul a domináns oldal, és a figyelem terjedelme is nő - ismertette a pszichológus.