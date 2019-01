Meddig tartanak ki az újévi fogadalmak? - Recept életmódváltáshoz

Az alapanyagokat igyekezzünk minél gondosabb megválasztani.

Ismerkedjünk meg a természetes és bio alapanyagokkal,

ne vásároljunk finomított lisztet és cukrot.

Íme egy remek színpompás, ízletes fogás, amely talán inspirációt ad az életmódváltáshoz:

A dolog minden bizonnyal onnan ered, hogy az óesztendő lezárásával szeretnénk magunk mögött hagyni néhány rossz szokást, és valamit gyökeresen megváltoztatni életünkben. Az újévi fogadalmak azonban többnyire fellángolások maradnak, s így a kudarc is kéz a kézben jár vele. Ezzel pedig az újabb és újabb hónapok beköszöntével nem mindig könnyű szembenéznünk.A legtöbben január elején döntik el, hogy szeretnének egy kicsit jobb formába lendülni, leadni az évvégi stressz vagy az ünnepi lakomák alatt felszaladt kilókat.Ámde hiába mondjuk azt, hogy most akkor fogyókúra, ha két napig bírjuk az éhezést, hiába akarunk kevesebb édességet enni, ha első adandó alkalommal elcsábulunk egy cukrászda kirakata előtt. A komplett életmódváltáshoz mindenképpen többre van szükség. Például, hogyEz pedig egyszerre fog jót tenni a pénztárcánknak, az egészségünknek és az alakunknak is.Első és legfontosabb szabály: sose menjünk éhesen vásárolni és ne vegyünk meg első felindulásunkban mindent, amit megkívánunk, vagy ami a kezünkbe kerül. Sokan javasolják, hogy készítsünk bevásárlólistát, sőt, vannak, akik egyenesen heti menü-listát is gyártanak, hogy pontosan azt vegyék meg és vigyék haza, amire szükségük van.Tehát fontos, hogy jót és jól együnk. Ehhez persze gyakran az elkészítendő fogásokat is érdemes megreformálni, deSok-sok gabona és gabonakészítmény vár arra, hogy felfedezzük, elég, ha csak a Biopont kínálatában körülnézünk. Így, ha étrendünkbe beiktatjuk a konyhakész hántolt kölest, a barna rizst, a bio kukoricadarát, vagy a bulgurt, már több irányba kezdhetünk el kísérletezni az ételeinkkel.Hozzávalók:3 féle színű kalifornai paprika (adagonként 1 db)400 g darált pulykahús200 g Biopont bio bulgur1 fej hagymasó, borskakukkfűolívaolajA hagymát apróra kockázzuk, olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, együtt megpirítjuk, sóval, borssal kakukkfűvel ízesítjük. A bulgurt dupla mennyiségű sós vízzel leforrázzuk, hagyjuk, hogy félig megpuhuljon, majd hozzákeverjük a raguhoz és készre pároljuk.A kaliforniai paprikákat keresztben felvágjuk, és belekanalazzuk a tölteléket, majd kalapként ráültetjük a tetejét. Egy sütőtálba tesszük, és forró sütőben addig sütjük, amíg a paprikák kicsit megereszkednek, de még roppanósra sülnek. Igazán könnyű, tápláló fogás, és könnyen, gyorsan elkészíthető.Ugye, hogy így nem is olyan nehéz betartani az újévi fogadalmakat?