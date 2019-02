Megnyomoríthat az ülőmunka: mozgásszervi és belgyógyászati betegségeket okoz a mozdulatlanság

Tetőtől talpig megsínyli testünk

A sofőröknek esélyük sincs, hogy munka közben sétáljanak egyet.

Mozgásra születtünk

Fájdalmas betegségek kialakulásához vezethet az ülőmunka és a mozgásszegény életmód.

Rövidíti az életet. A British Journal of Sports Medicine által közölt tanulmány szerint minden egyes óra, amit ülve töltünk, 22 perccel rövidíti meg az életünket.

Tehetünk a fájdalom ellen

Szánjunk időt a mozgásra a munkahelyünkön is.

Ülve végezhető gyakorlatok

Tegyük a két alkart egymásra, és így emeljük fel plafon felé, majd engedjük le. Ismételjük meg néhányszor!

Ugyanezzel a kéztartással forduljunk jobbra-balra!

Tegyük tarkóra mindkét kezünket, és a könyököt hátrafeszítve zárjuk a lapockákat!

Tegyük csípőre az egyik kezünket, a másikkal ellentétes irányba nyújtózzunk, majd cseréljük meg a kezeket!

Tegyük a jobb boka külső oldalát a bal combunkra, és a jobb térdet toljuk a padló felé, majd cseréljünk lábat! Az ülőizmok jól nyújthatók így.

Ergonomikus munkakörnyezet



A mozgáson kívül az alábbi lépéseket ajánlja a gyógytornász az egészségünk megőrzése érdekében:

1. A monitor legyen mindig szemmagasságban, sem feljebb, sem lejjebb – utóbbira főleg laptophasználat esetében kell odafigyelni.

2. Szerezzünk be ergonomikus egeret, amely függőleges elrendezésű! A néhány ezres beruházással elkerülhető az ínhüvelygyulladás.

3. Cseréljük le a székünket gumilabdára, azaz fitballra, amely folyamatos mozgásra és helyes testtartásra késztet. Ha erre nincs lehetőség, állítsuk be úgy a széket, hogy ne görnyedjünk benne- Ülőpárnával segíthetünk a gerinc tehermentesítésén.

4. Ne tegyük keresztbe a lábunkat, és ne is lógassuk! Üljünk kis terpeszben, a talpunk teljes egészében legyen a talajon!

5. Szükség esetén kérjünk segítséget szakembertől, hogy megmutassa a helyes testtartást!

Fizikailag nem tűnik megterhelőnek az ülőmunka, a látszólagos kényelemnek azonban ára van, főleg ha mindez mozgásszegény életmóddal párosul: fájdalmas és veszélyes betegségekkel kell szembenéznie annak, aki nem tesz lépéseket az egészségéért.– A mozgásszervrendszert érintő hatások vehetők észre legelőször. Tünet lehet a fejfájás, szédülés, ha nem megfelelően tartjuk a gerinc nyaki részét – kezdte fentről lefelé sorolni a problémákat Lévai Laura gyógytornász.Számítógépezés vagy vezetés közben a fejünket észrevétlenül is előretoljuk, emellett oldalirányba alig mozgatjuk, ami a mozgás beszűküléséhez, vállfájdalomhoz vezethet. Helyesen akkor tartjuk a fejünket, ha a fülkagyló a vállcsúccsal van egy vonalban.A billentyűzet használatához vagy a kormány tartásához előrenyújtott kezek miatt az elülső lágyrészek – inak, izmok, kötőszövetek – megrövidülnek, nyomás alá helyezve a váll körüli idegeket, ereket. Mindez alagútszindrómát okozhat, ami zsibbadással, végtaggyengeséggel és nyilalló fájdalommal jár.Az egérrel való kattintgatás közben a csuklót hátrafeszített állapotban tartjuk, ami ínhüvelygyulladás kialakulásához vezethet.Testünk nem arra fejlődött, hogy szinte egész nap üldögéljünk – akár a tévé, akár a monitor előtt. Szervezetünk akkor működik megfelelően, ha mozgunk, a statisztikák szerint mégis 9 órát ülünk átlagosan egy nap alatt.– Az a legrosszabb abban, ha több óráig egy helyben vagyunk, hogy statikus, egyoldalú terhelés éri a gerincet, ami degeneratív folyamatokhoz vezet. Gyakran alakul ki ebből sérves megbetegedés, lumbágó, derék- és hátfájdalom – sorolja a szakember. Emellett az ülőidegeket is elnyomjuk a fenekünkben, ami szintén zsibbadást, végtaggyengeséget és nyilalló fájdalmat okoz.A lábszárakon lábdagadás alakulhat ki a rossz vér- és nyirokkeringés miatt, de a visszér is megkeserítheti az ülőmunkát végzők életét. Nem beszélve a belgyógyászati betegségekről: anyagcserezavar, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek is kialakulhatnak, de bizonyos ráktípusok kockázatát is megemeli ez az életmód. És ez korántsem a teljes lista – figyelmeztet a szakember.Ha ugyan nem ülőmunkát végzünk, de délután 5-től este 10-ig egy helyben ülünk otthon a számítógép vagy tévé előtt, az ugyanolyan káros, mintha egy irodában ülve dolgoznánk.A probléma rengeteg embert érint. – A munkakorú – azaz nem idős – pácienseink 80 százalékát a sofőrök, varrónők és irodai dolgozók teszik ki. Fájdalommal és a mozgás beszűkülésével kerülnek hozzánk leggyakrabban a betegek – magyarázta a gyógytornász.Sajnos egyórás edzéssel vagy sétával sem válthatunk ki egy teljes napnyi üldögélést. – Fontos, hogy tudatosan, ergonomikusan alakítsuk ki a munkakörnyezetünket, és napközben is mozogjunk egy kicsit. Nyilván nem tudunk teljes aerobikedzéseket megejteni az irodában, de nagyon sokat jelent, ha legalább kétóránként sétálunk egyet, vagy átmozgatjuk az ízületeinket. Elsőre kicsit lehetetlen elvárásnak tűnik, de idővel beépül a mindennapi rutinunkba, és a testünk hálás lesz a befektetett energiáért – mondta Lévai Laura.