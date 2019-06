Négy könyvajánló - Történetek háborúk árnyékából

Michael Ondaatje: A háború fényei

Ahmed Szadavi: Frankenstein Bagdadban

Paulette Jiles: A kapitány küldetése

Arturo Pérez-Reverte: Cádiz ostroma

Olyan történetekhez, melyek borzalmas bűntényekről, családok széthullásáról szólnak. Nem szívderítő, de izgalmas utakat jár be bennük minden szereplő – ezen műveket azoknak ajánlom, akik nem csak könnyed szórakozást remélnek egy regénytől, hanem izgalmakat és elgondolkodtató fejleményeket is.1945-ben Nathaniel tizennégy éves, amikor szülei a háború végén nővérével, Rachellel együtt hátrahagyják Londonban, és Szingapúrba utaznak. A testvérpárt szüleik egy Molylepke nevű, titokzatos figura gondjaira bízzák. Pártfogójuk alighanem egy gonosztevő lehet - találgatja Rachel és Nathaniel, miközben lassanként megismerik azt a szokatlan kompániát, akik hosszú hónapokon át istápolják és meghökkentő formákban tanítgatják őket. A két tizenéves egyre inkább meggyőződik arról, hogy gyanújuk Molylepkével kapcsolatban nem alaptalan, és bizalmukba fogadja botcsinálta gyámjukat és ismeretségi körét, akiket valami ködös múltbeli háborús szolgálat tart össze. Tizenkét esztendővel később Nathaniel nekirugaszkodik, hogy összeillessze az emlékek töredékeit: voltaképp mi is történt velük annak idején? Édesanyjuk hónapok múltán, az apjuk nélkül tért vissza, és egyetlen kérdésükre sem adott választ. London szürke épületei, nátriumgőzlámpák, a kivilágítatlan utcákon égő máglyák, pislákoló jelzőfények és sejtelmesen repkedő gyertyalángok szolgáltatnak hátteret a kutatáshoz, melynek eredményén már maga Nathaniel sem képes eligazodni.21. Század Kiadó 2018, 3999 FtAz amerikai megszállás idején, a háború alatt félig rommá lőtt Bagdad utcáin Hadi, a hullarabló ócskás összegyűjti a pokolgépek szétszaggatta emberek testrészeit, és összefércel belőlük egy ép holttestet. Saját bevallása szerint így próbálja rávenni a kormány illetékeseit, hogy a testrészeket is temetésre méltó földi maradványoknak tekintsék. Miután a holttest váratlanul eltűnik, rejtélyes gyilkosságsorozat veszi kezdetét. Az állítólagos szemtanúk egy rémalakban vélik felfedezni a tettest, akit – mint az ellene indított hajtóvadászat során kiderül – nem fog a golyó. Hadi kénytelen belátni, hogy egy valóságos szörnyet teremtett, aki frissen meggyilkolt emberek hulláiból teremti napról napra újra önmagát. A rém eleinte csak a bűnösökre vadászik, de egy idő után már mindenki célponttá válik, akit az útjába sodor a balsorsa.Athenaeum Kiadó 2019, 3999 FtÉszak-Texas, 1870, eső és hideg. Jefferson Kyle Kidd kapitány az amerikai polgárháborúból hazatérve azzal keresi kenyerét, hogy településről településre vándorolva a nagyvilág híreit olvassa fel a helyieknek. Wichita Fallsban elvállal egy különleges megbízást: el kell kísérnie San Antonióba a rokonaihoz a tízéves Johannát, aki négy évet töltött a kajova indiánok fogságában. Az indiánok megölték a családját, őt pedig elhurcolták, és saját törzsükből valóként nevelték. Kidd kapitányra és Johannára négyszáz mérföldes, veszélyekkel teli út vár. Johanna ráadásul nem beszél angolul, és minden alkalmat megragad a szökésre — sokkal inkább tűnik a kötöttségeket nem tűrő indiánnak, mint német bevándorlók gyermekének. A két magányos lélek között a viszontagságokkal teli utazás során különös kötelék szövődik, hiszen a kegyetlen vidéken az életük múlhat azon, hogy minden különbözőségük ellenére képesek-e megbízni egymásban.Libri Könyvkiadó Kft. 2019, 3699 FtSpanyolország, 1811. A napóleoni háborúk során a franciák könnyűszerrel foglalták el Spanyolország nagy részét, de a tengerparti kikötőt, Cádizt már harmadik éve hiába ostromolják. Bár a blokád miatt számos korlátozást vezettek be, a városlakók élik az életüket: a tehetősek kereskednek, kávéházba járnak, a szegények nyomorognak, virágzik a csempészet. Olykor-olykor becsapódik egy-egy ágyúlövedék, de nem okoz komolyabb károkat. Egy francia tüzértiszt azonban megszállottan dolgozik azon, hogy növelje a lövedékek röppályáját. Rogelio Tizón zsandárfelügyelő eközben hasonló elszántsággal vívja magánháborúját, mivel éppen ott, ahol a francia ágyúlövedékek becsapódtak, bestiálisan agyonvert fiatal nők holttestei kerülnek elő. Véletlen egybeesésről lenne szó? Ha törik, ha szakad, Tizón felügyelő végére jár az ügynek.Libri Könyvkiadó Kft. 2019, 4299 Ft