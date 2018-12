Nem tudunk betelni a saját készítésű dolgokkal - csináljon ünnepi falatkákat az asztalra

Összegyűjtöttük, milyen kedvcsináló falatkákat, desszerteket, előételeket tegyen az asztalra, hogy garantáltan mindenkinek megjöjjön az ünnepi hangulata már 24-én reggel.Kezdjük mindjárt a legegyszerűbbel: Mikulás után szabadon - gyümölcsökből. Egy hurkapálcára, fogpiszkálóra, vagy műanyagkardra felszúrunk egy nagy szemű szőlőt, rá egy karika banánt, egy epret, majd egy habszerű fehér gumicukrot. Egyszerű, mutatós, és egészséges desszert, a gyereke imádni fogják.

Még mindig maradunk a Mikulás-témánál. Most egy isteni brownie recept jön Mikuláskalappal, ami ugyancsak eperből van. Nézzék, mennyire mutatós. A receptet pedig itt találják hozzá>>

Egyik személyes kedvencünk, amivel garantáltan a gyerekbe is lehet tömni egy kis vitamint, az a zöldség-karácsonyfa. Ezt ők se fogják kibírni, és a végén kiderül, hogy a brokkolit és a karfiolt is szeretik.

Ezért már a fotók alapján is megőrülünk. Töltött tölcsérek <3 Olyan szép látvány, hogy már a szezámmagos kelt tésztát is megennénk, de kisülve, megtöltve csak az igazi. A töltelékbe nem is szólnánk bele, a tészta hozzávalóit viszont mutatjuk, itt>>

És akkor mutatunk pár folyékony csodát is. Ha már unalmasnak tartja a forralt bort (pedig abból is tudnánk 100 variációt csinálni) akkor íme ez a gyöngyszem, sangriából. A gyümölcsbort pakolja tele gyümölcsökkel, és nem hibázhat. Íze és a látványa is igazán karácsonyi.

Ha még ütősebbre vágyik, csináljon házilag gyömbéres tojáslikőrt karamellöntettel . Igazi csemege a hölgyeknek, és még a gyerek is kaphat belőle egy nyalatot, ugye?

És a mi személyes ajánlatunk: a Harry Potterből ismert vajsör. Igazi melengető (vagy hideg?!) finomság, nem csak a varázslók rajongóinak válhat kedvencévé. Idén mi kipróbáljuk, ezt a verziót>>