Olyan nanorészecskéket alkottak, amik megtámadják az agytumor sejtjeit

A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és a gyógyszereket közvetlenül a rákos sejtekbe irányítják.



A Santiago de Compostela-i Egyetem molekuláris orvostudománnyal és krónikus betegségekkel foglalkozó központja (CiMUS) tudósainak közlése szerint a kísérleti terápiát sikeresen tesztelték egerekbe ültetett emberi tumorokon.



Eredményeiket az Advanced Therapeutics című tudományos lapban mutatták be.



A Marcos Garcia Fuentes vezette kutatócsoport olyan nanorészecskéket alkotott, amelyek képesek megtámadni a glioblasztóma multiforme (GBM) sejteket. Ez a leggyakoribb, halálos agytumor, amelynek az öt éven túli túlélési aránya kevesebb mint 5 százalék.



"Az egerekkel végzett vizsgálatok nagyon jó eredménnyel zárultak. Azoknak az egereknek, amelyek csak kemoterápiát kaptak, kétszer akkora volt a daganatuk, mint azoknak, amelyek kemoterápiás és nanorészecskés kezelést is kaptak" - mondta Garcia Fuentes.



Az új kezelés nem csupán csökkenti a jelenlegi rákellenes gyógyszerek mérgező tulajdonságait, de abban is segít, hogy a gyógyszerek könnyebben jussanak be a rákos sejtek belsejébe.



A tumor okozására hajlamos gének gyógyszeres elfojtása alapvető fontosságú a személyes rákkezelések kifejlesztéséhez. Ezek azonban még nem használhatóak széles körben a stabilitással és a testen belüli szállítással kapcsolatos problémák miatt.



A CiMUS reményei szerint a terápia a jövőben más tumorok, például melanóma kezelésében is hatékony lehet.



"Ha minden jól megy és megkapjuk a cégek támogatását, 4-5 éven belül elkezdhetjük a klinikai próbákat emberi páciensekkel" - mondta Garcia Fuentes.