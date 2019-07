Ön tudja, mennyit kellene innia ebben a hőségben?

Naponta 8-10-szer javallott inni, kisebb mennyiségeket - mondta Antal Emese, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Hozzátette: a szomjúság már enyhe fokú kiszáradást jelez a szervezetnek.



A szakember elmondta, hogy hőségben minden fajta folyadék jól jön, de hosszú távon a meleg italok jobban hűtenek, mint egy jeges ital. A forró étel, ital fogyasztásakor ugyanis a szervezet is elkezdi hűteni magát.



Azt is elmondta, hogy a csípős ételeknek is hasonló hatásuk van, mint a forró italoknak. A nehéz, magas kalóriatartalmú ételek viszont azért nem ajánlottak hőségben, mert azok hőtermelést jelentenek a szervezetnek.



Antal Emese a hőségben magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök, továbbá levesek, szószok fogyasztását ajánlotta.