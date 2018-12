Óriási áttörés az egészségügyben! Így még sosem szállítottak vakcinát

A szállítmányt Erromango szigetén a hegyeken keresztül juttatták el a 40 kilométeres távolságra, ahová máskülönben csak sokórányi utazással lehet elérni. A Vanuatun élő gyermekek 20 százaléka nem jut fontos vakcinákhoz, mivel túl nehéz megközelíteni a lakóhelyüket.



Az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF a kezdeményezéstől azt reméli, hogy a drónok segítségével a világ ilyen elzárt térségeibe is el lehet majd juttatni a létfontosságú oltóanyagokat.



"Ez a mai rövid drónos repülés nagy előrelépés a globális egészségügyben. Mikor azzal küzd a világ, hogy a gyerekek immunizálásának legnagyobb nehézségét az elérésük okozza, a dróntechnológia fordulópontot jelenthet abban, hogy az utolsó kilométereket áthidaljuk, és minden gyermeket elérjünk" - hangsúlyozta Henrietta Fore, az UNICEF igazgatója.



Gyógyszert már korábban is küldtek drónnal, de az UNICEF szerint most történt először, hogy egy ország egy kereskedelmi drónokat üzemeltető céggel szerződött a nehezen megközelíthető területekre történő vakcinák kiszállítására.



Vanuatun egy ausztrál drónos cég nyerte el a magbízást a sikeres pályázata alapján.



Az oltóanyaggal a helyi nővér 13 gyermeket és öt várandós kismamát oltott be egy faluban. A drónok nélkül a Cook-öbölben élő közösséghez csak gyalog vagy csónakon lehetett volna eljutni, ami órákba tellett volna, míg a drón 25 perc alatt odaérkezett. A gyorsaság azért is fontos, mert bizonyos gyógyszerek csak megfelelő, hideg hőmérsékleten tárolhatók.



"Nagyon nehéz hűtődobozban cipelni a vakcinát a hosszú úton, folyókon, hegyeken átkelve, esőben sziklákon átmászva" - mondta el Miriam Nampil nővér. Hozzátette, hogy ezért egy hónapban ő is csak egyszer jut el a faluba, hogy beoltsa a gyerekeket.



A drón is különleges hűtődobozban szállította a vakcinákat.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)