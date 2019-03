Őssejt beültetésével kezeltek sikeresen egy HIV-fertőzöttet

Őssejt-besültetésével kezeltek egy londoni HIV-fertőzöttet, ő a második beteg, akinél a módszer tartósan kimutathatatlanná tette a vírust - írta a BBC hírportálja.



A meg nem nevezett férfi betegnél 2003-ban állapították meg a HIV-fertőzést, 2012-ben pedig az előrehaladott Hodgkin-kórt, a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedését.



A tumor kezelésére kemoterápiát kapott, emellett egy HIV-rezisztens donor őssejtjeit ültették a páciensbe, 18 hónap elteltével sem a rák, sem a HIV nem volt kimutatható nála, pedig már HIV-gyógyszereket sem szed.



A kutatók szerint azonban még túl korai lenne azt mondani, hogy a beteg meggyógyult.



A gyógyításban a University College London (UCL), az Imperial College London, a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetem kutatói vettek részt - ismertette keddi számában a Nature tudományos lap.



Tizenkét évvel ezelőtt egy beteg Berlinben kapott olyan donortól csontvelőt, aki természetes módon, egy génje - a CCR5 nevű receptort kódoló gén - miatt volt védett a HIV ellen. Az amerikai Timothy Brownnál két transzplantációt végeztek, valamint a leukémia ellen sugárterápiát is kapott. Úgy tudni, ő volt az első, akinél sikerült legyőzni az HIV-et.



"Most, hogy a második páciensnél is sikert értünk el ugyanazzal az eljárással, elmondhatjuk, hogy a berlini páciens esete nem anomália volt, hanem valóban a kezelés pusztította el a vírust mindkét beteg szervezetében" - mondta Ravindra Gupta, a kutatás vezetője.



A vírus világszerte legelterjedtebb törzse, a HIV-1 leggyakoribb receptora a CCR5, melynek segítségével a sejtekbe jut.



Az emberek egy nagyon kis csoportja ellenáll a HIV-nek, mert a CCR5 receptort kódoló génből két mutáns kópiát hordoznak, tehát az őssejtjeikbe nem jut be a vírus.



A londoni beteg olyan donor őssejtjeit kapta, aki a speciális génvariáns hordozója.



Andrew Freedman, a Cardiffi Egyetem tanára nem vett részt a kutatásban. Szerinte érdekes és jelentős az eset, de sokkal hosszabb ideig kellene vizsgálni, valóban nem tért-e vissza a vírus.



"Ugyan ezzel a kezeléssel nyilvánvalóan nem lehet a világ több millió HIV-fertőzöttjét kezelni, de az ilyen esettanulmányok segítenek a végleges gyógymód kifejlesztésében" - mutatott rá.